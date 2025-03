Sheinbaum: No habrá sumisión con EU; se buscará acercamiento con Canadá y otros países

Aún en espera de que se defina la situación arancelaria entre México y Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que no habrá sumisión de parte de su administración y adelantó que de persistir una imposición tarifaria a mercancías nacionales se buscará a otros países como socios comerciales.

Tras confirmar que este jueves por la mañana conversará con su homólogo estadounidense, Donald Trump, comentó que prefiere esperar a que la conversación se dé para tomar decisiones.

“Vamos a esperar el pues estos días la llamada… Lo que sí puedo decirles es que es un momento muy definitivo para México, dependiendo de lo que pase estos días hasta el domingo. No va a haber sumisión. México es un gran país y las mexicanas y los mexicanos somos valientes, resistentes y el pueblo de México tiene mucha fuerza. Y nuestra economía está bien, pero no va a haber su misión. Y sí, de darse de seguir las circunstancias, pues sí vamos a a buscar a Canadá y a otros países”, sostuvo la Presidenta de México.

Ante la declaración de Donald Trump, respecto a que la extradición de 29 narcotraficantes fue un acto para agradarle a Estados Unidos, Sheinbaum Pardo reviró al decir que fue una decisión por protección del país ante la posibilidad de que los criminales enviados fueran liberados en México.

“Esta decisión que tomó el Consejo de Seguridad tiene que ver sobre todo con la protección de México. Y ya lo dijo el secretario de Seguridad, había mucha información de la liberación de muchas de estas personas con la consecuencia que pudiera tener para nuestro país. Y entonces el Consejo de Seguridad tomó esa decisión. Además, todos ellos desde hace mucho tiempo se había solicitado la extradición por parte de los Estados Unidos, pero nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Y las decisiones que se toman son para protección de México y coordinación con los Estados Unidos”, enfatizó.

Hizo hincapié en que las decisiones que prevé tomar de darse la aplicación arancelaria, no serán menores, sino todo lo contrario para el país y en defensa de su soberanía e independencia.

“Frente al 25 por ciento de tarifas, si permanece, pues nosotros también tenemos que tomar decisiones. Como dije ayer: son decisiones importantes para el futuro del país, no son menores, son decisiones sustantivas porque nosotros tenemos que defender la soberanía, la independencia de México. Y sí, se va a buscar, si es necesario, a otros socios comerciales, todo para proteger a México y a los mexicanos. En el marco de nuestra soberanía y de la dignidad porque nuestro pueblo es digno, fuerte, empoderado y nadie puede pasar por encima de la dignidad de los mexicanos, nadie”, insistió Claudia Sheinbaum.

En cuanto a la situación que enfrentó el peso, recalcó que a pesar de que hubo una caída, ni siquiera llegó a los 21 pesos por dólar y se mantuvo, mientras que en las bolsas de valores hubo pérdidas significativas equivalentes a lo que se había ganado con la llegada de Trump al gobierno estadounidense.

“Ayer sí hubo una caída, pero no llegó ni a los 21 pesos… Hay que esperar también, ¿no? Pero por lo menos ayer, pues sí hubo una buena reacción de los mercados con el peso y sí hubo una caída de las bolsas de valores muy importantes. Leía que en una de las bolsas cayó todo lo que se había ganado desde que ganó el presidente Trump”, dijo.

Claudia Sheinbaum comentó que las propias tiendas estadounidenses reconocieron las dificultades que esta situación les representa pues no es fácil cambiar su proveeduría de un día a otro, por lo que permanecerá la compra a México, pero ello implicará un incremento en el precio que ofrecen a sus consumidores.

Señaló que frente a estas primeras consecuencias del anuncio arancelario, el propio secretario de Comercio de EU, Howard Lutnick, comenzó a hablar de buscar un “esquema distinto”.

“También tienen que reflexionar frente a lo que ocurrió en estos días. Ayer el secretario de comercio ya estaba buscando un esquema de acuerdo… recuerden que el secretario de Comercio de Estados Unidos viene justamente de ser de la bolsa, trader de la bolsa. Entonces, pues cuando ve la caída de las bolsas, supongo que él mismo está buscando un esquema distinto”, dijo Sheinbaum.

La Presidenta también criticó a grupos opositores a su gobierno, quienes manifestaron desacuerdo con haber convocado a una movilización el próximo domingo para anunciar su respuesta a los aranceles estadounidenses y también por haber advertido condiciones que afectarán la entrega de programas sociales.

“Primero, es lamentable, por decirlo menos. Celebrando que haya 25 por ciento de aranceles… eso no es muy patriótico que digamos, ¿verdad?.. No tiene ningún riesgo en los programas sociales, ninguno, los programas de bienestar, todos los programas de bienestar se mantengan o no los aranceles de Estados Unidos, están garantizados”, sostuvo Claudia Sheinbaum.

