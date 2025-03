A la expectativa

Nos hacen ver que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien fue la primera en manifestar su inconformidad con la inscripción del senador Miguel Ángel Yunes Márquez al partido Morena, ayer dio señales de que está en espera de ver qué será lo que determine la Comisión de Honestidad y Justicia del guinda. Y es que en una conferencia le preguntaron sobre el particular y también si presentaría las pruebas sobre las que hizo alusión en el pasado que involucrarían al expanista incluso en conductas presuntamente delictivas. Pero la mandataria estatal respondió sin más que deja la tarea en manos del partido y, en particular de su Comisión de Honestidad y Justicia, en la cual aseguró confiar. Refirió que ahora esperará la respuesta que se dé al proceso que se inició bajo su queja. Quienes conocen de los temas del morenismo, nos señalan que hay por el momento contención de la mandataria, aunque lo que queda claro es que Morena tiene en sus manos no una papa caliente sino el kilo completo de papas.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES La ampliación del Puerto de Progreso