Y fue el senador Manlio Fabio Beltrones quien se refirió a la invitación que hizo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para que vuelvan militantes que se han ido. Sin embargo, nos dicen que se la puso un poco difícil a Alito. “No, yo creo que sí pueden regresar muchos, siempre y cuando él no esté al frente del partido, porque el problema del PRI es la reelección que él mismo se autootorgó por muchos años. Creo que la apertura y la nueva etapa del partido será cuando se abra a una dirigencia distinta, más plural y más auténtica”, refirió el sonorense, quien fuera uno de los políticos tricolores que más recientemente se apartó del entorno partidista. Una de las causas de eso, que ayer reiteró, es que él es antireeleccionista: “mi fondo y el fundamento es que soy auténticamente antireeleccionista. Yo no puedo ir en contra de ello. El PRI nació antireeleccionista y así es como se debería conservar”. En otras palabras, nos dicen, aplicó aquello de gracias pero no, gracias.

