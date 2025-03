Evelyn va por dotar de más agua a Acapulco

Al inaugurar en Acapulco obras de saneamiento y agua potable, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, destacó que todos los días, su administración trabaja para que los habitantes del estado tengan un suministro de agua digno, adecuado y seguro.

“Tenemos claro que sin agua, no hay desarrollo; sin agua, no hay salud. Sin agua, no hay bienestar. Y por eso trabajamos todos los días, para que las y los guerrerenses cuenten con un suministro de agua digno, adecuado y seguro”, señaló.

En el marco de la estrategia de reconstrucción, rehabilitación y fortalecimiento de la infraestructura que resultó afectada por el impacto del huracán Otis, destacó que en estas obras de reposición de los tanques La Cima y Silvestre Castro, así como la rehabilitación del Colector Caleta, se invirtieron poco más de 129 millones de pesos, lo que es parte de todo un esfuerzo conjunto en el que se prioriza el bienestar de la población a través de obras de alto impacto.

Evelyn Salgado cortó el listón inaugural de reposición del tanque de regulación La Cima, en el que se invirtieron 13.47 millones de pesos, para la atención de más de 40 mil habitantes de la zona de Acapulco Tradicional, incluyendo Caleta, Caletilla, así como zonas aledañas.

Acompañada por el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Facundo Gastélum, la mandataria también inauguró de manera simbólica la reposición del Tanque de Rebombeo Silvestre Castro I, con capacidad de 500 metros cúbicos, y una inversión de 11.39 millones de pesos, en beneficio de 13 mil personas. Asimismo, se dio cuenta de la rehabilitación del colector Caleta, para el que se destinaron 104.7 millones de pesos.