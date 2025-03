Vamos a hacer consultas y nos vamos a preparar en lo que convenga a México: Ebrard por tema de aranceles

Sobre las acciones que tomará México por los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y el aluminio, el secretario de Economía del Gobierno federal, Marcelo Ebrard, dijo que se realizarán consultas y “nos vamos a preparar para usar todo el instrumental que tenemos en función de lo que le convenga a México”.

“Es la mejor estrategia posible y está dando resultados”, dijo Ebrard en la Mañanera del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que “vamos a continuar en esa línea de trabajo”, insistió.

Ebrard sostuvo que el objetivo de México, frente a la imposición global de aranceles al acero y aluminio por parte de Estados Unidos, será la de conseguir quedar en la mejor posición posible que cualquier otro país frente a su socio norteamericano, en medida de lo que convenga al país, sin dejar de advertir que el Gobierno Federal recurrirá a todos los instrumentos a su alcance para defender a las empresas nacionales y el empleo de las y los mexicanos.

El titular de la Secretaría de Economía anunció que por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, este viernes 14 de marzo iniciarán consultas con todas las industrias a las que impacta la medida impuesta por Donald Trump a partir de la noche del martes.

El objetivo de este acercamiento es prepararse para planificar las decisiones que se habrán de tomar el 2 de abril, que es la fecha en que vence la segunda prórroga que México consiguió a la imposición de aranceles a todas las mercancías que exporta.

“Entonces vamos a hacer las consultas debidas y nos vamos a preparar para usar todo el instrumental que tenemos en función de lo que le convenga a México. ¿Qué me ha dicho la Presidenta? ¿Cuál es la instrucción?... Tenemos que lograr la mejor condición posible, ¿con qué objeto? Pues proteger los empleos. Proteger las empresas y los empleos. No vamos a tomar medidas eh que no tengan en cuenta el panorama de en dónde vamos a llegar el día 2 de abril… Hay muchas medidas que se pueden tomar, pero no las vamos a tomar intempestivamente. ”, dijo.

Recalcó que sin la intervención de Sheinbaum Pardo, el panorama comercial de México sería distinto, sometido al pago del 25 por ciento de impuestos que pretendía aplicar Donald Trump, por lo que “podríamos decir que a nuestro país le ha ido mejor que a otros o le va a ir mejor”.

Advirtió que la medida que el republicano decretó para todos los países respecto al acero y aluminio es una “mala idea” en cuanto a su relación con México, al tener con este una integración “muy alta”, llegando a ser las más integradas en el mundo, por lo que afectará a muchas otras industrias.

Hizo hincapié en que no se tomarán decisiones de manera intempestiva y se mantendrá la dinámica de diálogo.

“Vamos a tener pláticas, sí, estas semanas muy intensas planteando los puntos de vista de México sobre la base de lo que les acabo de decir, la integración con México es excepcional. No hay ningún otro país, ni Canadá, con el que se tenga una integración económica como la que hay entre México y Estados Unidos. Entonces, actuaremos con sangre fría instrucción, firmeza y conseguir la mejor posición posible de México respecto a cualquier otro país”, enfatizó.

