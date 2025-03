¡Es hoy, es hoy!: inicia el registro de aspirantes al Bachillerato de la UNAM

Atención estudiantes. Si quieres ingresar al bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya llegó el momento de registrarse.

Desde hoy, martes 18 de marzo, y hasta el próximo 15 de abril, estará abierto el registro en línea para participar en el proceso de asignación. Aquí en La Razón te damos los detalles.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué portaplacas están prohibidos en la CDMX? te contamos

TE RECOMENDAMOS: Crisis forense continúa Apagan en sólo 3 años el Centro de Identificación

Registro de aspirantes a Bachillerato UNAM: así es el proceso

Los estudiantes que quieran ingresar al bachillerato de la máxima casa de estudios deberán completar el registro correspondiente.

Lo primero es acceder al portal y completar tu solicitud; recuerda que el plazo vence el martes 15 de abril y no habrá prórroga.

Después, los aspirantes deberán ingresar nuevamente al sitio, del 19 al 22 de mayo, donde conocerán los pasos siguientes para participar en el examen de selección.

TE PUEDE INTERESAR: Certificación para motociclistas en Edomex; dirección y horario del nuevo módulo en Ecatepec

Toma en cuenta que deberás realizar el pago correspondiente para obtener el derecho a presentar la evaluación.

También contempla que deberás acudir personalmente a la toma de fotografía, en el lugar, fecha y hora señalados en la “Cita para toma de fotografía” (Documento A).

No está de más señalar que quienes no cumplan con todos los requisito no podrán presentar el examen.

Un aspecto del CCH Oriente ı Foto: Cuartoscuro

Registro de Aspirantes al Bachillerato de la UNAM: fechas clave

La UNAM aplicará el examen de admisión en línea en las siguientes fechas:

* 13, 14 y 15 de junio

* 20, 21 y 22 de junio

Cada aspirante recibirá su “Cita de Examen” con la fecha y hora que le fue asignada.

TE PUEDE INTERESAR: Automóviles engomado Rosa: Este es el último día para verificar en CDMX y Edomex 2025

Una recomendación importante es preparar el equipo de cómputo que utilizarás para la evaluación, recuerda que será en línea.

Publicación de Resultados, bachillerato UNAM

Los resultados del examen serán publicados el martes 19 de agosto en www.miderechomilugar.gob.mx.

Conserva tu folio, pues lo necesitarás para ingresar al sistema y conocer si fuiste asignado a alguna de las preparatorias o CCH de la UNAM.

TE PUEDE INTERESRA: Tenencia y Refrendo 2025: Último día para pagar en CDMX y Edomex

Leo