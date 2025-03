Empresas aceptan dejar de vender alimentos chatarra

El Gobierno federal convino con empresas que venden comida chatarra en el país que no se amparen contra la estrategia Vive Saludable, vive feliz, a partir de la cual se prohíbe la venta de alimentos no nutricionales para los estudiantes dentro de los planteles escolares.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, anunció que varias empresas decidieron sumarse a este plan y se comprometieron a apegarse a las normas que se han establecido para fomentar mejores hábitos entre estudiantes.

“Hemos hecho un acuerdo: que no van a ampararse contra estas medidas, han decidido sumarse a la estrategia Vive Saludable y ya no vender más comida chatarra en las escuelas. Esta es una buena noticia, porque durante muchos años siempre había disputas legales, ellos querían seguir vendiendo, pero esta vez se suman a la estrategia de la Presidenta Sheinbaum empresas muy importantes. La semana pasada, Coca Cola hizo público el compromiso de no vender refrescos, para apegarse a los lineamientos y sumarse a la estrategia de Vive Saludable”, expresó.

El Dato: Mario Delgado informó que el viernes y sábado se tuvo la primera Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones.

En cuanto a los avances de este proyecto, detalló que durante esta semana se visitaron mil 64 primarias en el país, donde especialistas evaluaron la salud de 196 mil 701 estudiantes. Y agregó que, de las 738 brigadas, 659 ya están en operación.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario señaló que ya están listos los manuales para madres y padres de familia sobre la estrategia Vive Saludable, vive feliz, así como el de las cooperativas, para que acaten la prohibición, promoción y venta de comida chatarra a partir del 29 de este mes.

Por otro lado, comentó que el viernes y sábado pasados se tuvo la primera Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones en planteles de secundarias y preparatorias a nivel nacional.

Como parte de estas acciones, anunció que el próximo 30 de marzo se llevará a cabo la Carrera por la Paz y contra las Adicciones, a la cual se convocará a todas las preparatorias y bachilleratos de la Zona Metropolitana del Valle de México y, por instrucción de la Presidenta Sheinbaum, se instruyó a la Comisión Nacional del Deporte (Conade) a que se haga lo mismo a nivel nacional.

Mil 64 primarias fueron visitadas en el país en la última semana

Respecto a los programas de apoyo a estudiantes, reportó que a la fecha se han entregado 1.2 millones de tarjetas de la beca universal Rita Cetina, por medio de 15 mil asambleas.

En cuanto a la beca universal para educación media superior, expuso que se tiene un registro de 1.4 millones de estudiantes de nueva incorporación del ciclo que inició en agosto-septiembre de 2024, por lo que la entrega de sus tarjetas iniciará el 28 de marzo, mientras que para estudiantes de educación superior, la fecha indicada es el 5 de abril.

Finalmente, sobre el programa La Escuela Es Nuestra, mencionó que se han realizado 30 mil 473 asambleas, de entre los 74 mil 100 planteles que van a participar en este 2025, incluidos los 6 mil 200 de educación media superior.