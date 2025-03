Sheinbaum: Se retrasa presentación de reformas para atender desapariciones

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves que la presentación de las reformas que se harán a leyes secundarias, que adelantó el lunes para atender las desapariciones en el país, se retrasará y es posible que estén listas hasta la próxima semana.

Al arranque de su conferencia en Palacio Nacional, explicó que la Consejería Jurídica no alcanzó a terminar los ajustes en estos días, debido a que es un trabajo que requiere análisis.

Comentó que esto ha implicado la apertura de un diálogo con familiares de víctimas, para conocer su visión y sus consideraciones formen parte de las leyes.

“Lo dije el martes ya no sé qué día, que hoy íbamos a presentar la modificación a las leyes para el tema de desaparición. No terminaron la Consejería Jurídica y todas las áreas, porque pues es un tema que requiere todavía un poquito de mayor… Por eso no pudieron estar el día de hoy y yo creo que el lunes las vamos a presentar para que puedan trabajar un poco más, pero nuestro compromiso de que así va a ser y que le vamos a estar dando seguimiento”, declaró.

Sostuvo que se mantiene el compromiso de hacer las modificaciones para fortalecer la búsqueda de las personas y las sanciones que se aplican, así como generar las condiciones para contar con una base de datos única en el país que permita atender este y otros fenómenos criminales.

Y es que señaló que hay casos en los que no se puede proceder con la identificación de cuerpos porque no hay una base de datos nacional, tampoco se cuenta con una alerta de desaparición nacional que incluya mecanismos que lleguen a lugares como aeropuertos o terminales.

“No existe esa obligación hoy en la ley. Está mencionado, pero está minimizado, no hay una obligatoriedad. Cuestiones de este tipo son las que queremos que queden claramente a quién le corresponde estatal y federalmente o municipalmente y que quede muy claro que deben de quedar en la ley y si no se hace también sus sanciones”, enfatizó la Presidenta de México.

FGR