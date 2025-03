Ola Violeta enlista pendientes tras Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 69.

Atender la brecha digital con perspectiva de género. Hoy, las niñas y mujeres tienen 21% menos de probabilidades de acercarse a herramientas digitales, lo cual las aleja de oportunidades de inclusión educativa, científica y laboral . “Este es un punto que no estaba originalmente considerado porque cuando se firmó el Protocolo de Beijing, en 1995 , todavía no era tan relevante pero actualmente la accesibilidad a tecnologías es decisiva”, explica Esparza Guevara.

Autonomía económica, ¡ya! “El combate efectivo de todas las formas de violencia de género, incluido el feminicidio emocional, pasa por desmantelar la dependencia económica, que es la razón uno por la cual una mujer no deja un hogar violentador”, explica. La representatividad política y el empoderamiento también dependen en gran medida de la autonomía económica y ésta no será posible si no se resuelve la distribución equitativa de las tareas de cuidado no remuneradas.