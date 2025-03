Implican a Cuauhtémoc Blanco en homicidio de organizador de Feria de Cuernavaca, Juan Manuel García | VIDEO

Cuauhtémoc Blanco, diputado federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue implicado en el homicidio de Juan Manuel García Bejarano, en 2017.

El empresario Juan Manuel García Bejarano era el organizador de la Feria de Cuernavaca.

De acuerdo con un video, difundido en el noticiero televisivo de Nacho Lozano, en Grupo Imagen, el autor material del ataque explica lo sucedido.

En la información se explicó que, en abril de 2017, García Bejarano realizaba la cabalgata con la que se marcaba el arranque de la Feria de Cuernavaca, cuando un hombre se acercó para dispararle tres ocasiones en el tórax.

Las autoridades detuvieron a José Fierro Escobar, quien declaró ser el responsable de la agresión.

Este lunes, Lozano presentó las imágenes del video en donde el agresor ofrece detalles sobre el encargo del ataque, en donde participó Cuauhtémoc Blanco.

“Me visitó una persona, un amigo, y me dijo: ¿Sabes qué? Hay un jale... Entre nueve y diez de la mañana, sonó el timbre de la casa, entraron tres personas. Una persona alta, gorda, güera, pelo cano, con un acento español, con un folder en mano, con él iba con una persona conocida como Cuauhtémoc Blanco. Es más, él es, él era y otra persona más”, explicó Fierro Escobar en un primer video.

Estas fueron las declaraciones de José Fierro, quien admitió ser el autor material del homicidio del empresario Juan Manuel García Bejarano, en 2017.

“De ahí Cuauhtémoc le hizo así a la otra persona que estaba atrás de él, se desgancha la maleta, lo pone en el comedor y saca los fajos de billetes y me lo muestra. Aquí está para usted, dice. Digo sí, está bien.

“Ellos empezaron a platicar, empezaron a decir que no tenían mucho tiempo, que traían poco tiempo para estar ahí con nosotros. Empezaron a... Me empezó a decir el señor gordo que esto no se podía fallar, que no tenía que haber falla”, narró Fierro Escobar.

En otra parte de su explicación, el autor confeso del asesinato recuerda que Cuauhtémoc Blanco se despidió de él.

“Se empezaron a despedir, se dieron la vuelta, se fueron. Todavía Cuauhtémoc me hizo así, suerte. Se fueron. Yo me quedé todavía como unos 15 o 20 minutos en el comedor, viendo la foto, subí al cuarto, conté el dinero.

“Llegamos al lugar donde pasó el caso y fui yo quien disparé”, confesó Fierro Escobar, sentenciado a 45 años de prisión.

