Sheinbaum: No desaforar a Cuauhtémoc fue decisión del Congreso; que se revise caso con nueva Fiscalía

Bajo el argumento de respetar la división de poderes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo optó por no opinar sobre la improcedencia del desafuero del diputado de Morena y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que ayer aprobó el partido guinda en la Cámara de Diputados, con respaldo del PRI y del PVEM.

Claudia Sheinbaum Pardo dijo desconocer las pruebas sobre la acusación contra el exgobernador de Morelos sobre abuso sexual en grado de tentativa, pero subrayó que en casos como este debe haber las pruebas suficientes.

Claudia Sheinbaum Pardo se dijo confiada en que las y los diputados tengan las evidencias suficientes para cualquier decisión que tomen.

“Entonces, la decisión es del Congreso y confiamos en que los diputados tengan suficientes elementos para una u otra decisión en cualquiera de los temas”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo,en la Mañanera del Pueblo.

Aunque la denuncia por presunto abuso sexual fue presentada por la media hermana del exgobernador, Claudia Sheinbaum Pardo exaltó que finalmente el caso fue procesado por la Fiscalía de Morelos, cuando Uriel Carmona era titular y quien en su momento encabezó una confrontación con Cuauhtémoc Blanco.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que el exfiscal también condujo la averiguación de un caso de feminicidio que también envolvió al Gobierno de la Ciudad de México cuando ella era Jefa de Gobierno.

-“¿Quién pone esta denuncia?, ¿de dónde viene la denuncia que le hacen al exgobernador?”, preguntó Claudia Sheinbaum Pardo.

-”Su media hermana”, se le respondió.

-No, pero ¿ese fiscal de Morelos, qué característica tenía?”, reiteró Claudia Sheinbaum Pardo.

-”No, pero aparte encubridor de feminicidios con muchos casos de corrupción. Fue desaforado por la Cámara de Diputados y por el Congreso local. Entonces solamente para que se ponga en contexto y es una decisión de la Cámara… la Fiscalía hoy tiene un nuevo fiscal, pues también que puedan revisar siempre cualquier caso de abuso a una mujer”, dijo.

Más adelante, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esto no significa que no se tenga que hacer justicia y recalcó que siempre debe garantizarse la justicia a las víctimas.

“Trabajó durante 6 años o más, no sé cuántos años estuvo ese fiscal y que solamente en el último momento hizo esta carpeta de investigación… Eso no quiere decir que no se tenga que hacer justicia si el caso tiene sustento. Hoy hay una nueva Fiscalía y se puede revisar el caso. Pero en las condiciones que se dio fue la decisión que tomaron las y los diputados. Y siempre debe hacerse justicia a las víctimas, siempre. Pero es importante ver el contexto de donde viene”, insistió Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo negó que el respaldo que dio la bancada del PRI al desechamiento del desafuero represente la conformación de una alianza con Morena y también que esto vaya a desencadenar una ruptura con el PT, que a pesar de ser aliado, no se sumó a la decisión.

“¿Cómo creen que va a haber una alianza con el PRI? O sea, imagínense lo que diría el pueblo. Entonces, una cosa es que en un tema voten diputados de un partido y otra cosa es que se establezca una alianza electoral con el PRI, no Imagínese, con Alito, no”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

