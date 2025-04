Cae 47% deportación de mexicanos por EU

No se ha dado de manera masiva

Las deportaciones al país de mexicanos detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos cayeron 47 por ciento en febrero pasado, según el último reporte de la Secretaría de Gobernación (Segob), lo que refleja que no se han dado de manera masiva, como amenazó Donald Trump en los primeros días de su gobierno.

El Dato: En marzo los cruces de migrantes en la frontera suroeste de EU con México descendió a 7,180 casos, lo que marca la menor cifra desde que se lleva el registro.

Los registros de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Segob indican que se registraron ocho mil 397 devoluciones de connacionales, cifra contrastante con las 15 mil 788 registradas en el mismo periodo del 2024.

En relación con enero, la disminución en las repatriaciones es del 41 por ciento, al pasar de 14 mil 319 a ocho mil 397 paisanos devueltos a México.

De acuerdo con la estadística sobre movilidad y migración en México, se registró que, del total de las personas repatriadas mexicanas a suelo nacional durante febrero pasado, un total de 448 son menores de entre cero y 17 años, y siete mil 949 tienen más de 18 años.

En el caso del 2024, hubo un total de mil 943 personas repatriadas de 0 a 17 años y 13 mil 845 personas que contaban con 18 años o más.

Para María Elena Valdivia, representante de Luces y Sombras Migrantes, colectivo de defensa de personas en movilidad, esto se debe “seguramente a que mucha gente ha extremado precauciones en el sentido de esta deportación y regresos que están implementando por parte del gobierno de Estados Unidos, que se siente apoyado también por el Gobierno de México. Cada vez la gente sale menos; se han creado redes de apoyo para poder seguir trabajando y que no caigan en las redadas”.

Jorge Álvarez, de origen leonés, comentó que fue detenido cuando cruzaba la frontera por el desierto de California, y recordó que hace un mes, cuando lo repatriaron, llegó esposado de pies y manos.

Mencionó a La Razón que hasta la fecha “tengo las marcas de las esposas, en las manos y en los pies. Nos traían como si fuéramos delincuentes, como si fuéramos asesinos, peor que eso; hasta los pies nos traían esposados. Pienso que la gente no se está atreviendo ni a salir de sus casas, y por eso ya no están regresando tantas personas a México, porque están escondidos”.

Comentó que lo detuvieron porque pisó tierra “de los gringos, por eso me detuvieron, pero no cometí un delito y así nos trataron. Ahora estoy acá, en mi tierra, pero lo que dan los programas de gobierno no alcanzan, por eso todos queremos estar allá, pero ahorita ni arriesgarle, porque siento que hasta el mismo Gobierno de México anda asustado y por eso están menos registros de llegadas”.

El Tip: La CBP firmó en marzo pasado nuevos contratos con los que se continúa la construcción del muro fronterizo.

Pese a los acuerdos que los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron para las expulsiones y repatriación de migrantes extranjeros, los procesos concretados por la frontera común se llevan a cabo con poca transparencia y sin dejar claros los esquemas de atención bajo los cuales están siendo retornadas estas personas.

Según el reporte de Gobernación, la mayor cantidad de deportaciones de mexicanos se dio a través de la frontera con Tamaulipas, con tres mil 156 casos, y la mayoría de las personas repatriadas es originaria de Guanajuato (725 casos), de donde es oriundo Jorge Álvarez.

De acuerdo con la Oficina de Movilidad Humana de la Diócesis de Ciudad Juárez, se ha identificado que son tres los cruces internacionales en Chihuahua por los que las personas migrantes son devueltas a México: Por el puerto de San Jerónimo-Santa Teresa, por el puente Córdova-Américas y por el puente de Zaragoza; sin embargo, esto fue sólo hasta meses pasados, ya que confirmó a este diario que las llegadas han disminuido exponencialmente.

“Las personas llegan cansadas y frustradas al sentirse engañadas tanto por autoridades de Estados Unidos como de México. No saben nada. No les dieron ningún documento. Algunos traían un oficio de salida; otros, nada. Todo esto ha disminuido, pero todavía hay mucha confusión y no hay nada claro”, comentó Cristina Coronado, coordinadora de la Oficina de Movilidad Humana.

Refirió que personal de dicha oficina ha atendido en el comedor de la catedral Nuestra Señora de Guadalupe a personas que fueron expulsadas por los puertos de entrada a Estados Unidos.

