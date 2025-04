Morena en el Senado escucha a madres buscadoras tras frenar reforma sobre desapariciones

Luego de que se pusiera en pausa la aprobación de la reforma en materia de desapariciones enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, Margarita Valdez, senadora de Morena, recibió a dos madres buscadoras, entre ellas a Cecilia Flores de Sonora, para conocer su opinión en torno a estas reformas.

Valdez Martínez, quien también preside la comisión de Gobernación dijo que durante su charla con ambas madres buscadoras hubo coincidencias, entre las que subrayó “atender el asunto rápido, pronto, en que hay modificaciones a toda una ley, en que van a tener más iniciativas para que se siga mejorando”.

En caso de que “ya no podamos encontrar a nuestros desaparecidos, cuando menos haya otras madres que no pasen por lo mismo”. La propia senadora, en días pasados, advirtió que este martes la reforma en materia de desapariciones sería dictaminada y la escucha a los colectivos sería hasta después de la eventual aprobación.

Sin embargo, esto cambió cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la Secretaría de Gobernación reunirse con los familiares de desaparecidos y también poner pausa a la aprobación de esta reforma en la Cámara de Senadores.

Agradezco a la Senadora Lilia Valdez que como Presidenta de la Comisión de Gobernación nos recibió, tiene nuestro reconocimiento por abrir las puertas, pero el siguiente paso es atender nuestras preocupaciones.



Cecilia Flores, representante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora AC, refirió que buscan que las leyes venideras en materia de desaparición sean para “prevenir”. Comentó: “quisiéramos que se hiciera una ley para prevenir que no estén desapareciendo más personas, que ya los desaparecidos sean buscados, localizados inmediatamente. Aquí lo que dice la senadora es que tienen toda la disponibilidad de apoyar a las víctimas”.

Flores dijo que confían en que las y los senadores tomen en cuenta las exigencias vertidas durante estas reuniones para el momento de que sea dictaminada la reforma en materia de desapariciones.

“Esperemos que sí, porque nos están escuchando. Es la primera vez que nos invitan a escuchar nuestra opinión. Entonces, vamos a dar el beneficio de la duda, que sí nos van a aceptar las peticiones que nosotras hicimos”, dijo en entrevista con medios.

La senadora morenista Margarita Valdéz, afirmó que se queda “con tareas que me han encargado las mamás”. Al preguntarle por el desahogo de las reformas, comentó que se ve difícil que estas sean dictaminadas y aprobadas antes del 30 de abril, momento en que el periodo ordinario de sesiones culmina.

“Yo hubiese querido que fuera mañana. Los tiempos no nos van a dar, ya les había comentado a algunos de ustedes. Entonces, tenemos que ir viendo cómo nos va diciendo el mismo camino de esta iniciativa. (Antes del 30 de abril) es difícil; se nos vienen las vacaciones y todo el mundo va a querer salir de vacaciones”.

De manera previa, Ceci Flores, reveló que Adán Augusto, desde Gobernación le pidió dejar de buscar a sus hijos a cambio de darle protección como parte de los mecanismos que la dependencia ofrece; sin embargo, esto lo rechazó.

–Hemos solicitado el mecanismo de protección, pero me dicen que no puedo buscar; o busco a mis desaparecidos o me dan seguridad y yo prefiero buscar a mis hijos.

–¿Quién se lo ha dicho?

–Secretaría de Gobernación, cuando estaba Adán Augusto, él fue el que me dijo.

LMCT