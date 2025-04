...Y llamará a la unidad regional ante la Celac

Claudia Sheinbaum, mandataria de la República, adelantó que durante su participación ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), se pronuncirá para llamar a la unidad de la región con miras a detonar su potencial.

Además, ratificó que asistirá por un par de horas a la reunión programada para este miércoles en Tegucigalpa, Honduras, por cuestiones de agenda.

Comentó que su postura ante otros líderes que acudirán será la de hablar sobre la relevancia de que la relación de Latinoamérica y el Caribe se fortalezca no sólo en lo comercial, sino también en lo cultural.

“Creo que es un momento importante para hablar también de la unidad de América Latina y el Caribe. No solamente con los presidentes y las presidentas que venimos de un movimiento progresista, sino por la importancia de ampliar la relación de América Latina y el Caribe. Somos una región con un potencial enorme, con una cultura muy cercana. Y entonces es parte de lo que voy a plantear, no voy a adelantar para que no sea una buena nota”, dijo.

Debido al corto tiempo que estará en Honduras, hasta ahora no se han concretado reuniones bilaterales con presidentes o representantes de otros países.

33 países de América Latina y el Caribe conforman la Celac.

Recordó que, por motivos del traslado, no encabezará la conferencia matutina, sino que en esta ocasión será ofrecida por la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, quien dará a conocer los detalles del plan para que México alcance su autosuficiencia energética.

Con motivo del aniversario de la irrupción que hizo el Estado ecuatoriano a la Embajada de México en dicho país, la mandataria prefirió no emitir alguna opinión ni comentar en qué estatus se encuentra la situación entre ambos países.

Sin embargo, sí se pronunció respecto a la jornada electoral para renovar la presidencia de Ecuador que se disputan el actual presidente Daniel Noboa y Luisa González: “Me van a criticar por decirlo, pero es tiempo de mujeres en México y en Ecuador también”.