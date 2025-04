Sheinbaum confía en acercamientos para más inversiones y exportaciones en México bajo TMEC

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dijo confiada en que aumentarán las intenciones de empresas para acercarse a su administración con fines de invertir y exportar bajo los lineamientos del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), luego de que el país obtuvo un trato preferente de Donald Trump, que no impuso aranceles a las mercancías incluidas en este convenio trilateral.

En este contexto, la mandataria comentó que ya se brinda una asesoría a las empresas que han decidido dejar de exportar bajo la cláusula de la “Nación más favorecida”, dictada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), y pasar a realizar sus operaciones bajo los lineamientos del TMEC.

“Sí (confío en que aumentarán empresas), también estamos, por ejemplo, industrias que estaban exportando por un mecanismo distinto al del TMEC se les está asesorando para que puedan eh exportar a través del tratado”, declaró esta mañana.

Reiteró las ventajas que esto tendría para México, al significar que aumentaría la cadena de producción dentro del territorio, debido a que la cláusula de origen del tratado establece que aquello que se exporte dentro de la región debe ser principalmente producido dentro de la misma.

“A nosotros también nos conviene este mecanismo. A todos aquellos que exportaban por el otro mecanismo, la economía les está ayudando para que entre dentro del tratado comercial”, dijo.

Confío en conseguir un benefició igual para la industria del acero, automóviles y aluminio ı Foto: Reuters

Reiteró que el objetivo actual es conseguir un beneficio igual o aproximado en cuanto a la industria automotriz, la del acero y la del aluminio, para la cual si se decretaron impuestos por parte del gobierno republicano.

La mandataria también optó por no pronunciarse respecto a las declaraciones hechas por el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien reconoció a su gobierno por optar por el diálogo en lugar de responder con medidas arancelarias como lo hicieron otros países.

Consideró que no se trata de comparar las decisiones que tomaron otros países ni tampoco ver quienes tienen la misma cercanía con el gobierno de Trump, sino de enfocarse en la negociación que México mantiene para conseguir beneficios en cuanto al acero, aluminio y la industria automotriz.

“No quisiera comentarlo, la verdad. Lo que sí les puedo decir es que seguimos en diálogo. No sé qué tantos países tengan esta apertura, no se trata de comparaciones, sino que pues nosotros no hemos tomado otras medidas porque estamos en una mesa de trabajo. Entonces, evidentemente queremos mejores condiciones en acero y aluminio y en automotriz”, comentó.

