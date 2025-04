CSP pide reglas a Morena para que candidatos no se excedan

En crítica a morenistas que se han adelantado a los tiempos electorales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en la carta que enviará a la dirigencia de Morena también pedirá que se incluyan normas para que las y los candidatos que postule vuelvan a tocar “casa por casa” en sus campañas, pero también para que ya no se excedan en gastos personales ni promuevan el consumismo.

A raíz de que la senadora del guinda Andrea Chávez mandó a rotular ambulancias que recorren Chihuahua con su imagen y nombre, la mandataria federal decidió que enviará una carta a la presidenta morenista, Luisa María Alcalde, para que entre los estatutos del movimiento político se fije que nadie se adelante en las campañas.

El Dato: El pasado miércoles, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, expresó su acuerdo con respecto a establecer reglas y criterios claros para 2027.

Agregó que la solicitud que hace como militante de Morena con licencia también es para que se recupere lo dicho por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a que el trabajo se hace desde el territorio, tal cual lo hizo ella al buscar la jefatura delegacional de Tlalpan, la Jefatura de Gobierno de la capital mexicana y la Presidencia de la República.

“Uno, que se pongan reglas para todos aquéllos que quieran ser candidatos, particularmente a gobernador o gobernadora, pero también todos los cargos de elección popular para el 2027… así nos decía el presidente López Obrador cuando era presidente, a cualquiera que fuera a ser candidato le decía: ‘Recuerda que lo más importante son unos buenos zapatos y un morral para que pongas tus volantes y te vayas a tocar casa por casa’…

“Esa mística del ‘casa por casa’ tiene que recuperarse para todos aquéllos que quieran ser o quieran optar por un puesto de elección popular”, dijo ayer en conferencia matutina.

Sheinbaum Pardo criticó a quienes forman parte del movimiento, ocupan un cargo público y son vistos rodeados de escoltas, viajan en camionetas de lujo y promueven un estilo de vida consumista, pues recalcó que en el movimiento de la Cuarta Transformación se tienen que comportar “en la justa medianía”.

“Nosotros tenemos que dar el ejemplo de que no es el consumismo, no es el ir a restaurantes, el andar viajando, el mejor ejemplo para un servidor o servidora pública. Ni andar en camionetotas… ¿qué es eso de andar con no sé cuántos ‘guaruras’ y ahora, ir al…? Bueno ya no voy a decir. Todas esas cosas que cuestan carísimo, y la ropa de marca y el no sé qué, no. Nosotros venimos de un movimiento popular”, exclamó.

Acotó que hay casos en los que sí es necesario viajar en vehículos especiales o con resguardo, como lo hace ella por motivos de seguridad al trasladarse en carreteras, o como debe hacerse en caso de secretarios de seguridad, fiscales o aquéllos que han recibido amenazas. Argumentó que la ciudadanía actualmente está más consciente y rechaza estilos de vida suntuosos.

Un tercer punto, insistió en pedir que el partido se asegure desde sus estatutos que para la elección de 2027 no se postularán como candidatos a hijos, hermanos, primos o esposos de actuales servidores públicos.

“La presidenta de Morena dijo y está en los estatutos, que, en el caso de Morena, será desde el 27. Y sería muy bueno que se ratificara en un Consejo Nacional que, en efecto, no va a haber candidatos hermanos, primos, sobrinos, tíos, hermanos, esposas”, comentó.