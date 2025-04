Inicia en Tamaulipas programa de vivienda

Desde Matamoros, Tamaulipas, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del Programa de Vivienda para el Bienestar, con el cual se construirán 48 mil casas en el estado en todo el sexenio.

Además, la mandataria federal dijo que dio inicio la entrega de las primeras dos mil 800 escrituras de créditos ya pagados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con lo cual refrendó este derecho.

“La vivienda dejó de verse como un negocio y se ve como el derecho del pueblo de México. Igual que la educación, que es un derecho; igual que la salud, que es un derecho; el acceso a la vivienda es un derecho del pueblo de México, no es una mercancía, no es un privilegio, es el derecho del pueblo de México y por eso está en la Constitución”, aseguró.

Recordó que con el Programa Nacional de Vivienda, el Infonavit, además de construir casas-habitación, también realizó el congelamiento de más de cuatro millones de créditos que resultaron impagables para los trabajadores.

“La diferencia es que ya las viviendas no son un negocio, no son para servir a la bolsa de unos cuantos; el Infonavit se transformó y ahora está al servicio de los trabajadores y las trabajadoras de México (...) Se modificó la Ley del Infonavit, que algunos no querían que se cambiara, y gracias a eso los trabajadores pueden tener sus viviendas y puede reducirse la deuda impagable que tenían”, agregó.

Enfatizó que se construirán con el Programa además de las 48 mil nuevas viviendas: 28 mil por parte del Infonavit y 20 mil la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi); aunado a que se regularizarán 15 mil 600 escrituras. En 2025 se iniciará con la edificación de las primeras siete mil viviendas: seis mil Infonavit y mil Conavi.

Para quienes no son derechohabientes, Conavi construirá vivienda con cero por ciento de interés, mientras que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) también se involucrará en la construcción y además reducirá tasas, otorgará quitas y entregará escrituras, todo ello en beneficio de 400 mil trabajadores del Estado.

Durante su visita a Reynosa, la Presidenta de México estuvo acompañada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con quien realió un recorrido por sectores afectados por la lluvia atípica registrada en marzo, donde anunció apoyos para las familias damnificadas.

Tras caminar a un costado del dren pluvial, en el bulevar Oriente de esta ciudad, Claudia Sheinbaum sostuvo un diálogo directo, escuchó peticiones y conoció de cerca la situación en la que viven las familias afectadas por las lluvias, a quienes reiteró que, desde un principio, la Federación y el estado han apoyado para resolver los problemas que dejó la contingencia.

“Va a venir un conjunto de enseres que les vamos a dar de manera gratuita. Incluye un refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador, son esos cinco enseres que lo repartirá la Secretaría de la Defensa Nacional”, comentó.

Asimismo, informó que, como primera medida, se entregará un apoyo de limpieza de ocho mil pesos a cada una de las casi 10 mil familias que han sido censadas casa por casa por la Secretaría de Bienestar.

Asimismo, señaló que, en coordinación con el Gobierno del estado, el municipio y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se continuará con la limpieza de las zonas afectadas y se revisará la infraestructura hidráulica para evitar nuevas afectaciones.