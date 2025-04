Sheinbaum: Depende de empresas si subcontrataron, Tren Maya está al corriente con pagos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Tren Maya va al corriente con los pagos a su cargo y si hay empresas que subcontrataron a otras pero que ahora enfrentan retrasos para cubrir los gastos, es su responsabilidad responderles.

En semanas recientes, trabajadores de pequeñas y medianas empresas comenzaron procesos de queja y también peticiones para que el Gobierno intervenga en los casos donde la constructora ICA se ha retrasado en los pagos por concepto de obras que realizaron en el Tren Maya, lo que ha puesto en riesgo de quiebre a diversos entes empresariales.

Al respecto, la mandataria aseguró que el proyecto ha cumplido con sus responsabilidades y si hay adeudos, es responsabilidad de quienes subcontrataron.

TE RECOMENDAMOS: Rumbo a la elección del 1 de junio Propone Luz María Zarza usar Inteligencia Artificial en el Poder Judicial

Tren del Maya, en el sureste mexicano. ı Foto: Gobierno de la República.

No obstante, dijo que también habrá que revisarse si las empresas afectadas cumplieron con la totalidad de sus labores, pues comentó que los retrasos en pagos podrían deberse a incumplimiento.

“Los pagos están a tiempo del Tren Maya y depende de cada una de las empresas si subcontrató para algún área u otra empresa su pago. Ahora, todas tienen que haber cumplido, ¿verdad? Que no, a lo mejor una empresa no cumplió y entonces esto no se les puede pagar. Pero están al corriente de los pagos”, comentó.

El director general del Tren Maya, Óscar David Lozano, subrayó en una conferencia de prensa pasada que a la fecha ya se han realizado ventas a 117 familias para dar servicios a 360 personas, que requirieron 786 boletos del transporte ferroviario, se reservaron 162 habitaciones de hotel, así como 700 boletos de avión.

“La aceptación que hemos tenido es alta, hemos logrado un 97 por ciento de satisfacción entre las personas que han decidido utilizar estos paquetes turísticos”, refirió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT