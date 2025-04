Trump afirma que ‘sin EU México y Canadá no tendrían país’

Al referir que una de las fortalezas de Estados Unidos son sus habitantes como consumidores, Donald Trump aseguró que sin ello, México y Canadá ni siquiera tendrían país.

En el marco de las conversaciones que el republicano sostuvo en los últimos días con distintos jefes de Estado, a razón de los amagos y aplicaciones arancelarias que inició incluso antes de asumir el cargo, el republicano se dijo confiado en que habrá un acuerdo con todos, aunque si eso no se logra, aplicará medidas para cumplir sus objetivos.

“Tuvimos muy buena conversación ayer con México. Hablamos con todos. El problema es que no hay tantas horas en el día. Creo que vamos a hacer un acuerdo con China y vamos a hacer un acuerdo con todos. Y si no hacemos un acuerdo, solo vamos a poner un objetivo”, dijo.

Bajo ese contexto lanzó la crítica contra sus socios comerciales norteamericanos, pues Trump comparó a su país con una tienda departamental de la que otras naciones quieren un espacio, situación ante la cual debe haber límites.

Trump compara a EU con una “gran tienda”

“Somos una gran... Si piensas en nosotros como una gran, hermosa tienda departamental, antes de que ese negocio fuera destruido por Internet. Somos una gran, hermosa tienda. Y todo el mundo quiere una pieza de esa tienda. China lo quiere, Japón lo quiere, México, Canadá, ellos viven de eso. Sin nosotros, no tendrían un país. Y todo el mundo quiere una pieza y en un punto determinado, si no hacemos un acuerdo, solo pondremos un límite. Pondremos una tarifa”, declaró en un encuentro con medios desde la Casa Oval.

Comentó que su estrategia podría hacer que los demás países de entrada quieran buscar otras alternativas que les saldrán más costosas y así volverán para negociar.

“Pero siempre tienen el derecho de no hacerlo. Así que pueden decir, bueno, no lo queremos, así que no vamos a comprar ahí. No vamos a comprar en la tienda de América. Tenemos algo que nadie más tiene y ese es el consumidor americano”, dijo.

