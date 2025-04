Sheinbaum niega acuerdo entre SEP y empresas de comida y bebida chatarra

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, aliste acuerdos con empresas dedicadas a la venta de comida chatarra, tras haberse reunido con líderes del sector.

La semana pasada, el exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell criticó al funcionario por el acercamiento que ha tenido con empresas como Coca Cola y otras que venden productos cuya venta fue prohibida recientemente dentro de los planteles.

“No hay ningún acuerdo ni nada que tenga que ver con poner en riesgo la vida de la gente ni menos de las niñas y los niños”, sostuvo.

Explicó que el secretario acudió a una reunión con empresarios de este tipo de empresas por invitación de las mismas, ante las cuales expuso en qué consiste la estrategia para mejorar los hábitos alimenticios de los menores de edad.

“A él lo convocan esta reunión; él va y sencillamente explica de en qué consiste el programa. Pero no es que se haya firmado a cambio de algo, de nada. Entonces, no, ¿cómo creen? si la Coca-Cola hace mucho daño, que me perdone la Coca-Cola, ¿verdad? pero todo en abuso hace daño”, exclamó.

Hay avances con prohibición de comida chatarra: Mario Delgado

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, explicó en días pasados que “hay un avance en el monitoreo en las escuelas del país. Vemos que se están cumpliendo los lineamientos de erradicar la comida chatarra al interior”.

“Es así que no habrá ni un paso atrás en estas acciones primero porque la ley no se negocia. Y, de acuerdo a la Ley General de Educación y a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud el pasado 30 de septiembre, ya no se puede vender comida chatarra ni refrescos ni bebidas azucaradas al interior de las escuelas”, señaló.

