Sheinbaum respalda el trabajo de Montiel

La Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en respaldo de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, tras darse a conocer el martes que un grupo de diputados de Morena exigió su destitución, hecho que la mandataria atribuyó a descontentos de legisladores que no obtuvieron respuesta de la funcionaria ante gestiones personales que le plantearon para autopromoverse, las cuales, dijo que no se permitirán en el movimiento de la 4T.

De acuerdo con audios ventilados correspondientes a una reunión plenaria privada de la bancada guinda, un grupo de legisladoras acusó malos tratos por parte de la funcionaria, como respuestas “déspotas” cuando se le exponen necesidades de las comunidades.

Aunque en un inicio la mandataria se rehusó a opinar sobre el tema, más adelante en su conferencia resaltó el trabajo que Montiel realiza en el territorio nacional por medio de coordinación con todos los servidores de la nación, tarea que, dijo, no es fácil.

“Sí, tengo un comentario: Ariadna hace un excelente trabajo. Es una mujer extraordinaria. No es fácil coordinar a todas y todos los Servidores de la Nación en todo el territorio nacional. Tampoco es sencillo que se desarrollen todos los Programas de Bienestar permanentemente”, comentó.

Luego de que invitó a la secretaria a detallar todas las actividades que realiza, Sheinbaum Pardo la definió como un ejemplo de “gobernar con humildad”, y recordó episodios políticos que compartieron junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y les platico porque vale la pena y tiene que ver con la carta que voy a enviar (a Morena) porque hace poco hablaba de lo que significa gobernar con humildad y Ariadna es un ejemplo de ello. Hace pues 10 años, cuando había movilizaciones en las que participaba el presidente López Obrador, a veces se ponía un cerco, porque la gente lo venía a saludar y para evitar que hubiera, se ponía una cuerda, pues ahí estábamos Ariadna y yo con la cuerda protegiendo a los que eran la descubierta, que se llamaba entonces, de las movilizaciones”, recordó.

En un segundo punto, refirió que el descontento expuesto en San Lázaro parte de la negativa de la secretaria a ceder a gestiones que algunos diputados han hecho respecto a los programas sociales que entrega la Federación, lo cual dijo que no va a permitir.

Afirmó que hay diputados federales que hacen gestiones personales para promover su imagen, lo cual dijo que no se debe hacer dentro del movimiento político de la 4T, porque no se puede aspirar a tener control sobre alguno de los programas sociales.

“Lo que se terminó también en el sexenio del presidente López Obrador y que nosotros no vamos a abrir es la gestión personal de un diputado o diputada para un programa social. Lo que no hacemos nosotros es la gestión personal de diputados y diputadas. Eso se terminó, porque los programas son universales y en el caso de no ser universales, es casa por casa”, dijo.

Agregó que si hay algún caso en donde los legisladores tengan conocimiento de que alguna persona no cuenta con el programa que le corresponde, hay formas de hacer saber a la dependencia como lo haría cualquier otro ciudadano, pues enfatizó que ese acercamiento no es exclusivo de los diputados.

“Lo que sí no va a haber, porque no está bien, es que un diputado de algún partido, o en particular del partido político del que provenimos, quiera usufructuar un programa social. Eso no, no es un asunto personal, éstos son derechos del pueblo de México y así deben de tratarse, y por eso es muy estricta Ariadna en eso de que nadie esté pidiendo o agenciándose de manera personal un programa”, enfatizó.