PAN denuncia que Ley de Eliminación de Trámites Burocráticos fue aprobada sin dictamen previo

El diputado panista, Ector Jaime, dijo que “una vez más Morena y aliados violan la ley en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción cuando aprobaron el acuerdo para discutir la Ley Nacional de Eliminación de Trámites Burocráticos”.

El legislador señaló que lo anterior lo hizo el oficialismo valiéndose de sus aliados sin tener el dictamen y sin respetar el proceso legislativo.

“Así, ignorando las reglas, quieren imponer una ley que elimina la mejora regulatoria, centraliza las decisiones y abre la puerta al gobierno a más corrupción”, señaló.

El legislador panista mencionó que su grupo parlamentario “alza la voz para exigir que se respete el reglamento y pedir que haya parlamento abierto con transparencia y responsabilidad”.

❌ Una vez más MORENA y aliados violan la ley en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción cuando aprobaron el acuerdo para discutir la Ley Nacional de Eliminación de Trámites Burocráticos SIN tener el dictamen, SIN respetar el proceso legislativo y SIN consulta.



— Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) April 25, 2025

Además agregó que Morena “Tienen la mayoría, pero no la razón”, adicionalmente dijo: “Tienen la mayoría, pero no respetan la ley. Tienen la mayoría pero no respetan el estado de Derecho”.

Las declaraciones se dan luego de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados emitió una opinión favorable a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el martes pasado.

Hoy se presenta ante el Congreso la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y corrupción. Detallará autoridades, modelo de digitalización, eliminación de trámites y homologación, atención ciudadana y desarrollo de tecnologías públicas.

Se reducen 50% los trámites.

— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) April 21, 2025

El Gobierno de México presentará este martes ante el Congreso una nueva Ley Nacional de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital, con la que se busca eliminar “trámites burocráticos innecesarios”.

El martes ante el Congreso una nueva Ley Nacional de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital, con la que se busca eliminar trámites burocráticos innecesarios, combatir la corrupción y transformar digitalmente la relación entre el Estado y la ciudadanía.

FBPT