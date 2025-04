‘No se puede hablar impunemente’: Sheinbaum; advierte a Zedillo que exhibirá corrupción del Fobaproa

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que dedicará un espacio de su conferencia matutina para exhibir el impacto de las políticas echadas a andar durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, luego de que el exmandatario volvió a pronunciarse en contra de su gobierno y la elección judicial.

Aunado a esto, se mostró a favor de pedir al Banco de México revisar la pensión vitalicia que el priista recibe.

“A ver el Banco de México que nos informe de la pensión vitalicia, de quién trabaja”, dijo.

Ernesto Zedillo replicó esta mañana a las declaraciones de ayer hechas por la mandataria, a la que acusó de reaccionar exactamente igual al expresidente Andrés Manuel López Obrador “con calumnias e insultos, de ninguna manera con argumentos”.

En este contexto, Sheinbaum Pardo anunció que durante una próxima conferencia se detallará el impacto del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), respecto a cuánto le toca pagar a cada mexicano, a quienes se dirigieron los recursos por medio de influencias.

Cuestionó algunas aseveraciones de Zedillo, como asegurar que su triunfo electoral fue revisado voto a voto.

Asimismo, expondrá como se dio la devaluación del peso que derivó en una crisis agravada por movimientos irregulares para “sacar una cantidad de dinero enorme” y entre cuyas consecuencias varias familias enfrentaron complicaciones para pagar sus viviendas.

Así, comentó que antes de las quejas por la elección judicial, se habría de hablar sobre las masacres ocurridas en su sexenio y las políticas como la privatización del sistema ferroviario.

“Están acusando que somos autoritarios, que se acabó la democracia. Todo porque el pueblo va a elegir a la Corte. Ese es el argumento. Como el pueblo va elegir ahora la Corte, la presidente es autoritaria, se acabó la democracia. ¿Cómo se va a acabar la democracia si es el pueblo quien va a elegir? El manejo de los recursos públicos, nada más empecemos por ahí. Y después las masacres que ocurrieron durante sus exenios y que nunca fueron aclaradas, más la privatización de los ferrocarriles. Quiso privatizar toda la industria eléctrica en el 99. Lo pueden revisar, ese era su objetivo.. vamos a hablar de ese sexenio porque quieren compararse con el sexenio del presidente López Obrador”, dijo.

La mandataria también volvió a criticar a la oposición por supuestamente haber buscado a Zedillo como vocero, ante la falta de representantes.

“Es importante dar a conocer quiénes se beneficiaron del Fobaproa y ahora que la oposición, que los adversarios, que algunos ya no tienen a quién… Claudio X González, ¿dónde está el Junior?, ¿dónde está la candidata del PRI?, ¿por qué no es la vocera ahorita de la oposición?; ¿dónde está Alito? Bueno, ese sí es vocero nomás, que no le creen muchos. ¿qué otros expresidentes hay? Peña, no, pues él está muy calladito. Calderón, ese sí anda de su yate, de vocero en su yate”, dijo.

