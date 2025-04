Ciudadanos aprueban el ejercicio

Tras la realización del Primer Simulacro Nacional, en el que, de acuerdo con la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, participaron 30 millones de personas, La Razón se dio a la tarea de platicar con ciudadanos para conocer sus impresiones de este ejercicio cívico, que es útil para disminuir los riesgos ante un sismo.

Desde la unidad Girasoles en Iztapalapa, Lenin Gudiño se quejó del alejamiento de las autoridades en este dispositivo, pues dijo que ninguna patrulla se acercó a su domicilio, aunado a ello, no recibió la alerta en su dispositivo móvil.

“No me llegó el mensaje a mi celular, yo bajé y tomé a mi mascota, la metí a su transportadora y bajé cuatro pisos, los vecinos nos agrupamos, los altavoces sonaron fuerte, pero ni pasó ninguna patrulla, ni gente de Protección Civil”, dijo.

Pero él no fue la excepción, ya que el joven Kevin Ruiz, habitante de la unidad habitacional en la CTM Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán, también notó la ausencia de las autoridades.

“Sí me llegó la alerta al celular, suena duro y te da la opción de que calles el sonido en cuanto te das cuenta, las unidades de emergencia no se acercaron”, expuso.

Desde la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, Karina Ruiz observó que este ejercicio fue realizado en tiempo y forma, además en su caso la alerta enviada a los teléfonos móviles sí funcionó.

“Yo lo que vi fue que antes de que iniciará el simulacro algunas patrullas de Benito Juárez comenzaron a emitir un aviso de que se realizaría un simulacro, que no se asustaran, después las personas comenzaron a salir de los edificios, de los centros comerciales que estaban en la zona, note que el Metrobús de la Línea 1, dejó de brindar servicio”, expuso.

En tanto que Gisela Martínez, habitante de la misma alcaldía, dijo que fue informada a tiempo de este ejercicio por lo que no fue una sorpresa: “Gracias a los anuncios no me asuste”.