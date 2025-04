Peligran 125 mil niños en EU por deportación de sus padres

Unos 125 mil menores de edad nacidos en Estados Unidos, hijos de mexicanos indocumentados, quedarían en el limbo y desamparo en caso de que sus padres sean deportados en la campaña masiva impuesta por el presidente de ese país, Donald Trump.

Así lo advirtieron el Pew Research Center, el Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Investigaciones de Niños y Familias Hispanas.

“Las personas no nacidas en territorio estadounidense representan el 14 por ciento de la población total. (Sus hijos) son niños que estarían al desamparo desde que sus padres son deportados; muchos de ellos no tienen asistencia legal y hasta el momento no se sabe quién se haría cargo de estos niños y niñas que quedan totalmente solos cuando sus padres son sacados de EU”, alertó el abogado migrante Abraham Centeno.

Comentó que actualmente una orden ejecutiva presentada por el presidente Trump denominada Protección del significado y el valor de la ciudadanía americana, busca cambiar el antiguo paradigma de reconocer como ciudadanos estadounidenses a niños y niñas nacidos en el territorio; sin embargo, “aún está en el limbo, y mientras tanto, ya son varios los niños al desamparo por las deportaciones”.

Recordó que desde 2010 el Pew Research reportó “que diversos políticos, sobre todo conservadores, han planteado restringir la ciudadanía por nacimiento, sin que hasta ahora haya prosperado”.

El refuerzo de las medidas migratorias ha llevado a que muchas familias mexicanas radicadas en EU modifiquen su estilo de vida para evitar ser detectadas por las autoridades. Ciudadanos revelan que algunos han dejado sus empleos, cambiado de residencia o reducido al mínimo su presencia en lugares públicos, por temor a ser arrestados y dejar solos y en la orfandad a sus hijos.

“Los niños no están teniendo garantías de nada. El ICE se lleva a los padres y son las mismas comunidades quienes se hacen cargo de los menores, pero la mayoría de las familias van de ciudad en ciudad, escondiéndose para que no los deporten y que sus hijos no queden en el desamparo, o bien no expulsen a la familia completa.

“Se aplica una doble violencia a los niños, ya que ellos en EU están ya adecuados a todo, a un idioma, escolaridad y demás, que tendrán que cambiar si son deportados aun siendo ciudadanos norteamericanos”, expuso Centeno Wilkers.

Aleida Márquez Cantú, representante del Centro Nacional de Investigaciones de Niños y Familias Hispanas, contó que “las historias de niños, algunos de ellos simplemente bebés, separados de sus padres mientras buscan seguridad en EU, son desgarradoras”.

Afirmó que sin importar de dónde vienen ni su estatus migratorio, son en primer lugar niños e hijos de quienes no tuvieron más opción que huir de sus hogares: “Sus padres querían una oportunidad de vida diferente y ahora ellos, los hijos de esas personas, tienen derecho a estar protegidos, acceder a servicios esenciales y estar con sus familias, como todos los niños”.

Aseguró que la detención y la separación familiar son experiencias traumáticas que pueden exponer a los niños más vulnerables a la explotación y el abuso, y a generarles un estrés tóxico que, como han demostrado múltiples estudios, puede afectar su desarrollo a largo plazo.

Dijo que cientos de menores, “tal vez mil que nacieron en EU fueron separados de sus padres inmigrantes en la frontera hasta esta administración”.

En muchos casos, fueron ubicados en hogares de acogida durante largos periodos, y algunos aún no se han reunido con sus padres.

“Como ciudadanos estadounidenses, los niños no contaban con ningún otro derecho que hubiera impedido que los separaran de sus padres. En teoría, un tribunal para menores establece si al infante le conviene más reunirse con alguno de sus padres, aunque haya sido deportado o esté sujeto a una deportación inminente”, dijo Carlos Holguin, abogado de niños migrantes en Texas.

Señaló que si un juez decide que un menor no regresará con su padre migrante y no tiene a ningún familiar en EU disponible, podría quedar bajo cuidado tutelar hasta que cumpla 18 años.

En junio del 2018, un juez federal de California ordenó al gobierno que reuniera a los menores con sus padres, como respuesta a una demanda judicial colectiva entablada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU); sin embargo, en el presente año los colectivos demandan que no ha existido un acompañamiento a los menores que han quedado al desamparo por las deportaciones de sus padres.

Repatriados con Trump, más de 33 mil paisanos

Desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, más de 33 mil mexicanos y mexicanas han sido deportadas.

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló en conferencia de prensa que desde el 20 de enero se han devuelto al territorio nacional a 38 mil 757 migrantes, de los cuales 33 mil 311 son paisanos y cinco mil 446 extranjeros.

Reiteró que la razón por la cual se han recibido a migrantes extranjeros es por motivos humanitarios, y recordó que dentro de la estrategia de recepción se les ofrece apoyo para regresar a su país de origen de manera voluntaria.

“Porque si llegan a la frontera norte, no podemos, somos un gobierno humanitario, no podemos decir: ‘No te recibimos’. Y se les atiende —desde antes de que llegara el presidente Trump— se les atiende y se les pregunta si de manera voluntaria quieren regresar a su país, y se hace la relación a través de Migración para que regresen”, dijo.

También aseguró que cada vez llegan menos migrantes de otras nacionalidades a México, debido a que Estados Unidos ya tiene más acuerdos con otros países para el envío de sus ciudadanos.

“La mayoría de forma voluntaria decide regresar a sus países. Ya cada vez llegan menos personas de otras nacionalidades porque el Gobierno de Estados Unidos tiene acuerdo prácticamente con todos los países y entonces, se envían directamente los aviones a los países en donde las personas tienen su nacionalidad”, agregó.

Recordó que México no firmó con Estados Unidos ningún acuerdo para ser “tercer país seguro”, sino que se recibe a migrantes de otros países por razones humanitarias.

Finalmente, reconoció que ha habido “pocos casos” de separación de familias, en los cuales la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece apoyo para que puedan integrarse.