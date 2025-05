Temblor HOY 1 de mayo de 2025 en México ¿En dónde más se registraron sismos?

⚠️ | En caso de #sismo recuerda mantener la calma, no utilizar elevadores, no correr y no empujar. #LaPrevenciónEsTareaDeTodasYTodos



Atiende las recomendaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero y ubícate en una zona de menor riesgo. pic.twitter.com/ei6RKmIWKv