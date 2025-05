Elección judicial no caerá en manos del crimen, responde Sheinbaum a Iglesia

La Presidente de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que la elección de jueces, ministros y magistrados que ocurrirá dentro de unas semanas no caerá en manos del tema organizado, cómo lo aseguró la Iglesia.

En días recientes la Conferencia del Episcopado Mexicano advirtió que las agrupaciones delincuenciales podrían tomar el control tras las elecciones que se llevarán a cabo dentro de unos días para renovar al Poder Judicial por primera vez en la historia del país.

Claudia Sheinbaum rechazó la aseveración del ente religioso, al responder: “Pues no va a ser así. No, no, no, no ocurrirá de esa manera”.

En otro punto adelantó que esta misma semana se dedicará un espacio de su conferencia matutina para exponer cuántas liberaciones de presuntos criminales han hecho los jueces, a pesar de contar con las pruebas que acreditan la participación en hechos delictivos.

“El jueves vamos a presentar, porque ayer hubo otra liberación muy grave. Sí, vamos a presentar cuántas liberaciones han hecho los jueces desde que entramos al gobierno, son muy graves. Sería bueno, para todos aquellos que dicen que no debe haber elección del poder judicial, (preguntarles) ¿qué opinan de lo que pasa, de jueces que impunemente liberan a delincuente? Cuando hay pruebas suficientes de su participación, porque eso es justamente lo que queremos cambiar, que haya un poder judicial que responda a la justicia”, dijo.

Sostuvo que es una situación que persiste en el país y que no solo es cometida por voluntad sino en algunas ocasiones por omisiones de los jueces.

Además, dijo que más allá de que haya colusión con presuntos delincuentes de cuello blanco, se libera a personas vinculadas con el crimen organizado, quienes terminan por recibir amparos “sin justificación”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR