¿Se retrasó el pago de la Pensión del Bienestar? Esto sabemos del monto de este mes

La Pensión del Bienestar es una de las ayudas del Gobierno de México más importantes debido a que, en muchos casos, es el único ingreso que perciben algunos de los beneficiarios, por lo mismo, muchas personas se han preguntado cuándo es que van a recibir el monto específico de este mes.

Es importante recordar que los pagos se realizan bimestralmente, lo que significa que durante el mes de mayo estarían recibiendo su dinero en la tarjeta del Bienestar.

¿Se retrasó el pago del Bienestar?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las fechas oficiales para que los pensionados puedan recibir el pago indicado para el mes de mayo y junio.

TE RECOMENDAMOS: Evento en la Ciudad de Puebla Alejandro Armenta recibe y acompaña a Claudia Sheinbaum en conmemoración del 5 de Mayo

Como en pagos anteriores, muchas veces comienza a llegar a principios de mes, sin embargo, como en esta ocasión se juntaron dos fechas de asueto, esto podría ser el motivo de que aún no sean públicas.

Esto no significa que no vaya haber un pago, sin embargo, la Secretaría de Bienestar, los únicos que pueden dar a conocer las fechas, aún no las comparten con los medios y las personas interesadas.

¡Tramita tu credencial #INAPAM! 👵🏽👴🏽🪪

Si tienes 60 años o más, puedes acceder a descuentos en transporte, salud, alimentación y más.



El trámite es gratuito y se realiza en el #MóduloBienestar más cercano a tu domicilio: https://t.co/dJrnoQu8Pc #HumanismoMexicano… pic.twitter.com/kuKZE8qzld — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 2, 2025

Aunque, estas podrían estar llegando el próximo martes 6 en La Mañanera del Pueblo con los anuncios de su titular, Ariadna Montiel Reyes.

Por lo que, hasta este momento, se deben de tener en cuenta que los pensionados no han recibido este pago. Pero podría estar próximo a llegar de manera breve.

Te recomendamos que estés atento a todos los anuncios de parte de dicha Secretaría.

¿Qué es la Pensión del Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social que otorga un apoyo económico bimestral de $6,000 pesos a mujeres y hombres de 65 años o más. Este programa es universal, lo que significa que no importa si tienen otra pensión o no, todos pueden acceder si cumplen con los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos?

Para registrarse, los adultos mayores deben cumplir con lo siguiente:

Tener 65 años cumplidos o más.

Ser mexicano(a) por nacimiento o naturalización.

Vivir en México.

Además, deben presentar estos documentos:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte). CURP. Acta de nacimiento. Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses). Teléfono de contacto.

Si el adulto mayor no puede asistir al registro, puede designar a una persona auxiliar que también deberá presentar su documentación.

¿Cómo se entrega el dinero?

Una vez registrado, el beneficiario recibirá una Tarjeta del Bienestar, en la que se depositan $6,000 pesos cada dos meses. El primer depósito suele llegar semanas después de completar el proceso.