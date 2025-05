Gobierno contabiliza casi un millón de viviendas en problemas por abandono, vandalismo...

Casi un millón de viviendas en México se encuentran inmersas en problemas como el abandono, vandalismo, retrasos en pago, atoradas en juicios masivos, entre otros problemas.

Durante la conferencia de prensa presidencial, Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) expuso que hay 933 mil viviendas “emproblemadas” en todo el país,

De éstas, 131 mil son viviendas inmersas en juicios masivos que ya fueron detenidos, pero aún están en proceso; 216 mil ya se les quitó al derechohabiente, pero no pueden ser escrituradas; 497 mil son hogares que no son pagadas desde hace muchos años, situación que atribuye a créditos impagables o a que los inmuebles ni siquiera son ocupadas porque su ubicación está lejana a conveniencia de los derechohabientes y otras 89 mil son de Fovissste con otras problemáticas.

Para ahondar en la identificación del problema se inició un censo para determinar con precisión la condición de los inmuebles, es decir, cuáles son ocupados por el derechohabiente o un tercero; también se podrá evaluar si están abandonadas.

A la fecha, 47 mil 845 viviendas han sido censadas, de las que 87 por ciento están ocupadas y el resto se encuentran en abandono.

Por estados, el avance mayor se lleva a cabo en el Estado de México, Puebla, Chihuahua.

A partir del censo se podrán ofrecer soluciones, como reestructuración del crédito por medio de congelamiento, reducción de mensualidades y tasas de interés.

En caso de ser usada por un tercero, se buscará regularizar mediante el esquema de arrendamiento para evitar el desalojo.

En cuanto a las abandonas o vandalizadas, el inmueble será rehabilitado para otorgarse mediante el esquema de arrendamiento

Sobre los créditos impagables, actualizó que la cifra de inmuebles bajo este problema ha subido a 4 millones 155 mil al 31 de marzo.

De éstas, 630 mil ya obtuvieron una solución con la disminución de la tasa, mensualidad y saldo; otros 240 mil serán beneficiados este mayo; en junio, serán 500 mil.

Para el cuarto trimestre del año se prevé añadir otro millón 700 mil derechohabientes, mientras que el millón 85 mil se trata de casos atendidos en delegaciones

“La idea es que nadie pierda su vivienda y que todos tengan una opción para poder pagar su crédito y quedarse con su casa de manera justa. Porque todo esto que estaba ocurriendo era una situación totalmente irregular e injusta”, dijo.

También comentó que actualmente ya se han ingresado 40 demandas de las tres mil que se habían anunciado el mes pasado, las cuales son promovidas contra funcionarios del Infonavit y demás involucrados en las anomalías y delitos cometidos en perjuicio de personas que buscaban acceder a una vivienda en años anteriores.

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que una vez que concluya el censo se conocerá la situación total de las viviendas en México.

“Pero lo que no podemos es dejarlas en esta situación, entonces, por eso estamos revisando y tomando decisiones con la idea de que no se le quite a nadie su vivienda. Y si lo está ocupando alguien que originalmente no pidió el crédito, pues a ver en qué condiciones está esa familia, a lo mejor es una familia de mucha vulnerabilidad y en todo caso se le dará opción para que pueda rentar o incluso comprar esa casa”, dijo.

