PT se deslinda de lineamientos de Morena sobre nepotismo electoral

El Partido del Trabajo (PT) se deslindó de los nuevos lineamientos de Morena para prohibir el nepotismo electoral, al afirmar que como fuerza política autónoma ya contempla desde hace años esa restricción en sus propios estatutos. No obstante, sus integrantes reafirmaron que no hay ruptura con su aliado rumbo a la consolidación de la Cuarta Transformación.

Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada en la Cámara baja, se deslindó de los lineamientos aprobados por Morena el domingo pasado para prohibir el nepotismo electoral.

Previo a la sesión de la Comisión Permanente, aclaró que el PT es un instituto político autónomo y que contempla la prohibición del nepotismo electoral en sus estatutos desde su fundación.

“Somos partidos independientes, autónomos, nosotros tenemos nuestros principios, nuestro programa de acción y nuestros estatutos y recuerden nosotros somos el único partido que existe en México de izquierda que nació para combatir el modelo neoliberal y sigue vivo”, dijo.

PT defiende su autonomía, rechaza ruptura con Morena

Combatir al nepotismo, retomó, “no tiene mayor dificultad para llevarlo a la acción práctica”, pues ya se encuentra en sus estatutos.

En coincidencia, la diputada petista, Lilia Aguilar, aseguró que desde el 2010 los estatutos marcan que no debe haber nepotismo. “Nosotros tenemos aprobado el tema de la no reelección en nuestro estatuto desde el 2012. Nosotros fuimos y seguimos siendo vanguardia de este movimiento en muchas cosas”.

Comentó que con la aprobación del domingo en Morena “ni nos sentimos aludidos, ni nos presiona a absolutamente a nada. Estas son cosas que el partido ha incluido en sus documentos básicos, pero que, además, hemos estado promoviendo esto desde hace mucho tiempo”.

Insistió: “No hay ruptura con Morena. Retomo las palabras de Luisa María Alcalde −dirigenta de Morena− ‘como en todas las relaciones, (si) no fuimos en una elección en Veracruz, eso no habla de una ruptura profunda’, nuestro movimiento está más fuerte que nunca”. Es sano, consideró, “tener formas de diferir en la unión”.

Sandoval Flores, también subrayó que el Partido del Trabajo es el “único” partido de izquierda en México y tiene vigencia, el cual nació para combatir el modelo neoliberal.

Cuestionado sobre si serán adoptadas las medidas aprobadas por Morena en su Consejo Nacional, el diputado petista señaló que “Morena lo aprobó para Morena”, por lo tanto, se mantendrán al margen de lo aprobado.

También, hizo referencia a la relación con el senador, ahora morenista, Gerardo Fernández Noroña, y afirmó que el diferendo con él está superado: “Está cerrado el capítulo, ningún problema”, declaró.

Añadió: “Siempre ha habido unidad, sucede hasta en las mejores familias, no pasa nada”.

Lilia Aguilar apuntó que el senador “es de casa. Él se ha afiliado a Morena, pero para nosotros, Gerardo es del movimiento y es del PT. Esto se ha escalado más en el interés de aseverar una ruptura que no existe”.

Sobre la relación con Morena y la continuidad de la coalición, Sandoval fue claro: “No hay ninguna amenaza de disolver la coalición con Morena, somos unitarios. Hacemos política y nos mantenemos congruentes en la ruta de la construcción de la Cuarta Transformación”.

