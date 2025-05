Chocan en México la maternidad y las reglas en el mercado laboral

En México, siete de cada 10 mujeres de 15 años o más son madres y en promedio tienen tres hijos o hijas. No obstante, su rol como cuidadoras no siempre es compatible con el mercado laboral, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Al respecto, Diana Luz Vázquez, activista de los derechos de las mujeres, dijo que “se debe trabajar en las políticas que apoyen en labor de cuidados de quienes cuidan”.

El campo laboral y la maternidad en el país parecieran ser un campo minado ya que, según el IMCO, 44 por ciento de las madres en México tienen un empleo o están en búsqueda de uno. Asimismo, tener más hijos puede traducirse en una menor participación económica: 54 por ciento de las madres con un hijo tienen un empleo o están en búsqueda de uno, en comparación con 38 por ciento de aquellas con 4 hijos y 27 por ciento con 5 hijos o más.

El Dato: el ausentismo es uno de los principales factores de los que las madres trabajadores dan cuenta, pues por su labor deben repartir su tiempo con sus hijos y el trabajo.

Diana Luz Vázquez, promotora de la Ley Sabina, señaló a La Razón: “Yo creo que no tenemos en México ni en América Latina maternajes dignos, con esto me refiero a que de entrada no tenemos acceso a servicios de salud en los que podamos tener un seguimiento gratuito en todos los lugares del país”.

De igual forma, recalcó que muchas mamás no tienen acceso al IMSS, por lo que terminan buscando una consulta con el doctor que sea. “Tenemos hospitales saturados de atención a partos, áreas ginecológicas y no hay una política pública que acompañe todo el proceso de conciencia desde la adolescencia, desde la infancia, de lo que realmente representa la maternidad sin romantizarla; los gastos, los costos, la responsabilidad no solamente en las mujeres sino también en los padres, porque hoy hay una gran cantidad de padres ausentes sin responsabilidad efectiva”, comentó.

La Razón habló con madres trabajadoras en distintas áreas y todas coinciden con la opinión de la activista en torno a las maternidades, además, todas refieren haber vivido algún tipo de violencia, ya sea social, familiar o laboral.

Flor Ruiz Rodríguez se dedica a la docencia en nivel primaria y es mamá de dos pequeños. “Ha sido muy difícil para mí llevar a cabo mi actividad laboral cuando a su vez como madre soltera tengo que encargarme del cuidado, la crianza y todo lo que concierne a la educación de mis hijos, esto genera un desgaste físico y emocional y ya en varias ocasiones me ha llevado a enfermedades a causa de esto”, dijo.

Stephanie Antúnez Santiago es ingeniera arquitecta y, en su experiencia, consideró que en México, “en el campo laboral, no se apoya a las profesionistas que son madres, se puede observar desde que no hay espacios arquitectónicos para tal fin. No existen horarios de trabajo flexibles que permitan a las madres trabajadoras tener un equilibrio entre su vida profesional y familiar. El mayor reto para mí es lidiar con ese delgado equilibrio entre mis hijos, sin abandonar o descuidar la parte laboral”.

Por su parte, Kimberly Anaid Dávila Hernández es madre soltera de dos hijos y trabaja de 6 pm a 6 am. “Dos noches trabajo y dos descanso y así consecutivamente, sin descansos en días festivos porque en el lugar y área donde trabajo no para la producción”, argumentó.

Y añadió: “el desafío que más impacta en mi vida es el desgaste y cansancio físico y emocional; tengo el privilegio de tener turno fijo en la noche para estar al pendiente de mis hijos gran parte del día pero eso también ocasiona que duerma menos de lo que en realidad debería”.

Claudia Araceli Bolaños Olivares es periodista y mamá de dos hijos; dice que en algunos momentos se ha sentido rebasada por el trabajo y ha tenido que sacrificar el tiempo con sus hijos. “No he podido acompañarlos en la realización de sus tareas, explicarles algunos temas o simplemente supervisarlos”, afirmó.

“Ser madre y profesionista en México es un verdadero reto. No existen apoyos suficientes ni hay flexibilidad en tiempos y horarios para nosotras. Ser madre trabajadora es como tener una cobija que no alcanza a cubrir todo: si la jalas hacia un lado, descubres el otro. Muchas vivimos con la culpa de no poder abarcar todo lo que quisiéramos”, concluyó.

En la misma línea, Laura Anayeli Toledo Che, médico de profesión y mamá, comentó: “he tenido que dejar a mis hijas en guarderías para poder trabajar como muchas mexicanas, sin embargo he sufrido en algunos trabajos a causa de ser madre. Uno debe estar pendiente de sus labores en el trabajo y, saliendo, de su rol de madre, hermana o hija”.

Finalmente, Diana Luz Vázquez señaló que son miles los testimonios de desigualdad que enfrentan las madres en México: “urge cuidar a quienes nos cuidan”, dijo.