Aborto no es derecho absoluto: Iglesia

La experiencia de la maternidad en el país está lejos de las imágenes idealizadas, subrayó la Iglesia católica, y manifestó su rechazo a que se promueva el aborto como un “derecho absoluto”. En su editorial en el semanario Desde la Fe, con motivo del Día de las Madres, describió a las mujeres cuya maternidad está marcada por la ausencia.

“Hay madres que buscan a sus hijos desaparecidos, que recorren caminos inciertos con una fotografía en la mano y una esperanza firme”, destacó.

También abordó las distintas formas de violencia que atraviesan muchas mujeres. Algunas han perdido a sus hijos, otras han sido testigos del reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado, y otras más han vivido violencia dentro del hogar, subrayó.

El semanario añadió que muchas enfrentan el dolor del suicidio de sus hijos, un fenómeno que identifican como la segunda causa de muerte entre jóvenes en el país.

También fijó la postura sobre el aborto. Reiteró el desacuerdo con que se considere un “derecho absoluto” y afirmó que, en el vientre materno, no hay una posibilidad, sino una “vida ya iniciada”.

La Iglesia reconoció que la maternidad no siempre comienza en condiciones ideales, pero sostuvo que eso no reduce el valor ni la dignidad de la vida que está por nacer. También advirtió que los discursos sociales y políticos que respaldan el aborto excluyen el derecho más elemental: el derecho a nacer. Estas situaciones, insistió, no deben quedar invisibilizadas.