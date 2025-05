La CNTE reta a SNTE a mostrar su músculo

Tras asegurar que la movilización que llevará a cabo el 15 de mayo tendrá la participación de más de 200 mil docentes y sindicalistas de otros sectores, el secretario de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Pedro Hernández, confrontó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y retó al secretario del mismo , Alfonso Cepeda Salas, a contrastar fuerzas y poder de convocatoria.

En entrevista con La Razón, Hernández Morales sostuvo que quienes participarán en la manifestación del próximo jueves están dispuestos a levantarse en huelga e instalarse en plantón indefinido en la capital del país, cuya duración, dijo, dependerá del tiempo que el Gobierno tarde en dar respuesta a su demanda.

El Dato: la presidenta Claudia Sheinbaum consideró el 15 de abril que no es necesario realizar un paro nacional de la CNTE, porque su Gobierno ha abierto las vías del diálogo.

En el marco de la descalificación hecha a la convocatoria de la CNTE por parte del secretario del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, que cuestionó la capacidad del magisterio disidente para protestar, Hernández Morales lo retó a mostrar su fuerza y llamar a sus sindicalizados a movilizarse, para demostrar que él es quien no tiene poder de convocatoria.

Asimismo, reiteró su crítica al líder del sindicato por sus declaraciones, las cuales calificó como “sobradas” y una provocación respecto a una acción en la que nunca se han levantado, es decir, la protesta y el paro indefinido por defender derechos laborales.

“Nos parece pues no sólo irresponsable, sino una provocación que diga eso, que sólo ellos podrían hacerlo, cuando nunca han llamado a una movilización para exigir y defender los derechos de los trabajadores. Lo retamos a que el 15 de mayo convoque a, supuestamente, su mayoría que tiene en el SNTE, a alguna actividad, alguna concentración y pues no vamos a ver que no es tal su convocatoria”, dijo el dirigente.

Subrayó que a pesar de la cercanía que el secretario sindical y actual senador morenista tiene con el Gobierno federal, no se ha traducido en representación ni exigencias del magisterio atendidas.

“Ellos se sostienen porque tienen la toma de nota, porque tienen las cuotas sindicales, porque tienen una interlocución con el Gobierno federal, pero no representan al conjunto de los trabajadores de la educación”, sostuvo.

En cuanto a la movilización de este jueves en la capital, detalló que ya se cuenta confirmada la participación de 60 mil trabajadores de la sección de la CNTE en Chiapas, que entrarán en paro total; 80 mil en Oaxaca; 30 mil en Guerrero; 30 mil en la Ciudad de México, así como las que se integrarán desde Chiapas, Zacatecas y otras entidades.

A las críticas sobre el impacto que su paro generará en miles de estudiantes que se quedarán sin clases, respondió que la huelga que iniciarán no sólo es para atender sus demandas gremiales sino también por conseguir mejor mobiliario, infraestructura escolar, becas e insumos requeridos en las aulas para los alumnos.

Subrayó que el plazo para recibir una respuesta satisfactoria es incluso el mismo 15 de mayo, pero para ello requieren certeza de que se abrogará la reforma del ISSSTE de 2007 y que se les incrementará el salario, como una demanda central.

“Ya la pelota está en la cancha del Gobierno. Que dure un día o 15 o un mes, no depende de nosotros, depende de las respuestas del Gobierno”, dijo.