‘La justicia tiene que empezar en el territorio’, afirma Fabiana Estrada, candidata a ministra de la SCJN.

En su camino hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la magistrada Fabiana Estrada Tena, candidata a ministra, realizó un recorrido en el estado de Yucatán, donde reafirmó su compromiso con una justicia que escuche, comprenda y respete la diversidad social, cultural y territorial del país.

Desde muy temprano, visitó Valladolid, donde sostuvo un diálogo abierto con habitantes del oriente de Yucatán, escuchó directamente sus inquietudes y desafíos, en especial sobre el acceso a la justicia, la protección de su entorno y su derecho a participar en las decisiones que les afectan.

Posteriormente, participó en la exposición de productos artesanales elaborados por mujeres mayas. Ahí, Fabiana Estrada subrayó que la inclusión de las mujeres indígenas en los procesos de justicia y en la toma de decisiones es una deuda histórica que debe saldarse con voluntad, sensibilidad institucional y reformas estructurales.

Más tarde, ante la comunidad estudiantil y académica en los “Foros electorales universitarios” de la Universidad Marista de Mérida, ofreció un testimonio contundente de su experiencia dentro del Poder Judicial y de su vocación transformadora.

Con más de dos décadas en la Suprema Corte, primero como secretaria de estudio y cuenta y más tarde como coordinadora general de asesores de la Presidencia de la Corte (2019-2022), Estrada Tena ha sido testigo directo de casos que conoció la Corte por violaciones graves a derechos humanos. “Vi de cerca el caso Atenco, donde la Corte pudo señalar responsables al más alto nivel y no lo hizo. En el caso de la Guardería ABC, me tocó revisar cada expediente, cada foto, cada peritaje. Y, otra vez, la Corte no estuvo a la altura. Se negó a fallar contra el poder político.”

A partir de esta experiencia crítica, emprendió desde 2019 una reforma profunda en el interior del Poder Judicial, coordinando el proyecto que dio lugar a la reforma judicial de 2021, un ejercicio de autocrítica institucional que enfrentó de manera directa la corrupción, el nepotismo y la desigualdad estructural al interior de la judicatura federal.

Entre los logros de su gestión destacan:

El aumento de mujeres juzgadoras del 20% al 40% en cuatro años.

La implementación de concursos exclusivos para mujeres en cargos jurisdiccionales.

La creación de las primeras licencias de paternidad pagadas en América Latina.

La creación de la primera unidad de combate al acoso sexual y laboral dentro del Poder Judicial.

Y el Premio Internacional a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado en 2022.

Durante su encargo como coordinadora general de asesores de la presidencia también promovió una nueva política de cercanía con la sociedad, acercó a la Corte a sectores históricamente ignorados: “Visité mujeres privadas de la libertad en Santa Marta Acatitla. Me dijeron: ‘El hecho de que estés aquí ya es una forma de reparación’. Escuchar, tomarse en serio a las personas.”

La candidata cerró su mensaje con un llamado urgente a ciudadanizar el poder judicial: “No hay nadie más experto que la víctima. Sin su voz, no puede haber justicia que repare ni que pacifique. La justicia tiene que comenzar en el territorio. Esta elección judicial está abriendo un debate inédito sobre el tipo de justicia que queremos. Hoy, por primera vez, quienes aspiramos a la Corte estamos recorriendo el país, recogiendo insumos y comprometiéndonos con el pueblo. No dejemos pasar esta oportunidad.”

