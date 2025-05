Disidentes de CNTE y SNTE inician movilizaciones en CDMX | VIDEOS

En la víspera del Día Nacional del maestro y de la multitudinaria movilización que se espera para este jueves, las protestas han comenzado con un grupo de maestros que no respaldan las acciones ni del Sindicato ni de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se plantaron frente a la plaza de Santo Domingo para exigir también ser escuchados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A un costado de la plaza mencionada, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional Democrático se apostaron con más de una veintena de casas de campaña en espera de recibir una pronta respuesta no solo de la SEP sino también del ISSSTE debido a que son las autoridades entre las que exigen reformas en materia de pensiones, salario y condiciones laborales.

En entrevista con La Razón Carlos Horta, secretario administrativo y parte del movimiento magisterial que protesta, dijo que se reconocen como una disidencia de la CNTE y del SNTE.

Señaló que hay una inconformidad con la titularidad que ocupa Alfonso Cepeda Salas como dirigente del Sindicato, debido a que al mismo tiempo cuenta con una senaduría plurinominal por la bancada de Morena.

“Cepeda, Alfonso Cepeda, no puede ser dirigente nacional del sindicato de los trabajadores de la educación y ser senador plurinominal por Morena. Entonces, si Morena dice dentro de sus principios no mentir, no robar y no traicionar, entonces no es posible que le esté ocupando dos puestos”, criticó.

También aseguró que se desmarcan de la movilización y el plantón con el que llegará la Coordinadora al Zócalo capitalino pues consideran que las vías que ocupa esta organización magisterial son las del chantaje.

“Nosotros no estamos en acuerdo con lo que hace la CNTE debido a que la CNTE viene siendo una especie de palero, así lo llamamos, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos, sobre todo los de Oaxaca, la sección 22, solamente vienen a la Ciudad de México a chantajear. Ellos hacen su petición, les conceden y se regresan. Es por eso que nosotros no compartimos esa parte”, comentó.

A pesar de desmarcarse de ambas organizaciones dentro del sector educativo entre sus exigencias coinciden con la demanda de la erogación del Usssicam así como mejoras salariales.

