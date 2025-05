CNTE llama a paro nacional previo a marcha, instala plantón en el Zócalo

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron una movilización que partió del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino, sitio donde instalaron un plantón para exigir el cumplimiento de un pliego petitorio de 69 puntos que incluye la abrogación de la reforma educativa, impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, así como un incremento salarial del 100% directo al salario.

En conferencia de prensa, realizada de manera previa a la marcha realizada este día, el dirigente de la sección 9 de la CNTE, Pedro Hernández denunció que ninguna demanda planteada por el magisterio disidente ha sido resuelta.

“Queremos señalar qué es mentira, nada está resuelto, sólo son promesas, no encontramos solución a las demandas principales. Abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, abrogación de la reforma educativa y también por un incremento de salario que tradicionalmente hoy 15 de mayo, se anunciará que va a ser mínimo el incremento de salario”, señaló

El dirigente magisterial indicó que la jornada de protestas que incluye un paro de labores, podría finalizar este mismo día si es que la CNTE encuentra una solución adecuada a sus exigencias.

“Pero si no es así, si no somos convocados a Palacio Nacional, a establecer una verdadera negociación con quién es el poder en este país que es la Presidenta, no aceptaremos menos no aceptaremos migajas o promesas”, dijo.

Por último, el profesor Pedro Hernández llamó a las organizaciones sindicales a sumarse a la huelga nacional que dio inicio hoy con el paro de labores de la CNTE.

▶️#VIDEO | CNTE ofrece Conferencia de Prensa en Avenida Reforma, previo a la marcha que realizarán este jueves del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino



📹: @APReportero / @LaRazon_mx pic.twitter.com/vxJWjPqTX6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 15, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT