“Desintegra elección a instituciones del país”

Exconsejeros y especialistas electorales advirtieron que el proceso judicial del próximo 1 de junio, representa la desintegración de las instituciones que dieron a México elecciones libres, transparentes y confiables.

Al participar en el foro “Impacto de la elección judicial”, organizado por integrantes de la Marea Rosa, puntualizaron que el proceso inédito rompió los candados de seguridad que se han construido a lo largo de los años, pues los ciudadanos en las casillas no contarán los votos, no se inutilizarán las boletas sobrantes, no habrá Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y los funcionarios de casilla no necesariamente acompañarán al personal del Instituto Nacional Electoral (INE) a llevar los votos a las juntas distritales.

“Será una elección absolutamente anómala, plagada de problemas, y que rompe con la logística, credibilidad y calidad. Representa la desintegración de lo que se construyó en cuatro décadas”, señaló el especialista Jorge Alcocer.

Advirtió que con esto “se avanza a pasos acelerados a que el Gobierno y su partido tomen de nuevo el control de los procesos electorales”.

María Marván, exconsejera presidenta del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE), advirtió que con esta elección se rompieron todas las garantías de una elección democrática, justa e imparcial, con un Tribunal Electoral inconvencional e inconstitucional, donde al menos en dos ocasiones les han ampliado los períodos a los magistrados para mantenerse en esos cargos, y con una Sala Superior incompleta, pues laboran con dos magistrados que no han sido elegidos.

En ese sentido, Marván Laborde externó su preocupación, ya que este proceso será precedente de lo que venga para los comicios a celebrarse en 2027 y 2030.

“Vamos a una elección sin garantía judicial, estamos peor que como estábamos en el 86. Se han roto todas las garantías de una elección democrática, justa e imparcial y, lo más grave, es que estas decisiones son precedente para las elecciones que vienen para 2027 y 2030. Encañonaron al sistema electoral en una trampa de la que no hay manera de salir”, sostuvo.

Explicó que no será posible que algún candidato, sea a ministro, magistrado o juez, pueda impugnar los resultados, “porque simple y sencillamente no van a tener documentos con qué hacerlo. Aquí ni siquiera se molestaron en que hubiera copias de las actas de cada casilla”.

Marco Antonio Baños, exconsejero del INE, cuestionó la serie de tropelías desde el inicio del proceso apresurado, entre las que se encuentra la disminución de recursos al árbitro, y el papel realizado por el Comité del Poder Legislativo en la selección de candidatos, donde hay 26 personas presuntamente ligadas con el crimen organizado.

“Sería terrible, porque no solamente tendríamos un Poder Judicial controlado por el Ejecutivo, sino también infiltrado por el narco. Esto sería, en mi opinión, una de las cosas más terribles que una elección de estas características podría tener”, sostuvo.

Los especialistas dejaron a los ciudadanos decidir si votarán o no, pero pidieron mantenerse atentos a las casillas en la jornada del 1 de junio, tomar fotos y videos para “documentar las anomalías que se presenten”, así como tener imágenes de las sábanas de resultados para contrastarlas con los datos que publiquen las autoridades electorales.