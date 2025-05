Morenistas hacen proselitismo a favor de candidatos a la Corte en el Buque Cuauhtémoc, previo al accidente

Horas antes del accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc, el sábado pasado, morenistas realizaron actos de proselitismo en favor de algunos candidatos al Poder Judicial Federal como Lenia Batres Guadarrama, César Gutiérrez Priego e Issac de Paz.

A través de las redes sociales se difundieron videos de al menos cuatro personas que, a bordo de la embarcación, hicieron llamados a votar el próximo 1 de junio en favor de dichos aspirantes, lo que posiblemente constituye una violación a la ley por uso de recursos públicos.

Desde el majestuoso #BuqueCuauhtémoc de la @SEMAR_mx te invitamos que votes en las elecciones del #PoderJudicial 🤝

El pueblo de México merece un sistema de Justicia para todos!🤝🤝#VivaMéxico 🎉 🎉 🎉#SigamosHaciendoPatria #PlanC #ParaTi pic.twitter.com/ISsc1BPOTF — Morena New York comité 1 (@morena_ny1) May 17, 2025

En la cuenta "Morena New York Comité 1“, una de las militantes guinda en esa ciudad estadounidense, que no se identificó, lanzó el siguiente llamado: “Paisanos, no olviden este 1 de junio salir a votar por nuestros jueces y magistrados, es muy necesario el voto para que tengamos la mayoría, y así ya ir saliendo poco a poco de este estancamiento que tenemos con los jueces corruptos“.

“Así es que no olviden, paisanos, es muy importante su voto el primero de junio. Principalmente estamos con Lenia Batres, que es la número tres, y César Mario Gutiérrez Priego, que es el número 49, y así posteriormente les vamos a ir dando los números y los nombres”, continúa.

Identificándose como Ulises García, otro morenista también hizo la invitación a los mexicanos a participar en el proceso electoral judicial extraordinario del 1 de junio, ya que, destacó, “es algo único en el mundo. Nosotros aquí en el exterior, desgraciadamente no tenemos esa oportunidad, pero ustedes allá en México háganlo por nosotros”.

México hará historia en las elecciones del Poder Judicial.

Ahora el pueblo podrá mejorar el sistema de Justicia!

Desde el #BuqueCuauhtémoc de la @SEMAR_mx 🫡🫡🫶🤝🤝#VivaMéxico #SigamosHaciendoPatria 🤝🤝🎉🎉 pic.twitter.com/mes6vcPixY — Morena New York comité 1 (@morena_ny1) May 17, 2025

Otra publicación que subió la misma cuenta, una mujer mencionó que “desde el Buque Cuauhtémoc, aquí en Nueva York, tenemos la fortuna de tenerlo de visita, y aquí una cordial invitación a todos ustedes allá en México, para que por favor, este primero de junio salgan a votar. Te invito a que salgan a votar por Issac de Paz (candidato a ministro de la Corte). Viva México”, exclamó.

La tarde del sábado, el navío mexicano chocó contra la base del puente de Brooklyn de Nueva York, que dejó como saldo de dos marinos muertos, 22 lesionados, 11 de los cuales se reportan como graves, además de daños a los tres mástiles del buque.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am