Abogado Carlos Velázquez ofrece disculpa pública a Fernández Noroña por incidente en aeropuerto

Carlos Velázquez de León, abogado de profesión, ofreció este lunes una disculpa pública al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por el altercado ocurrido el 20 de septiembre en un salón de pasajeros del AICM.

En un acto realizado en el Salón de Protocolos del Senado, Velázquez calificó su conducta como “inaceptable” y contraria a sus principios, mientras que Fernández Noroña aceptó la disculpa y llamó a seguir trabajando “por el pueblo y por la paz”.

En los hechos, Carlos Velásquez agredió física y verbalmente al legislador en una sala de espera de American Express, en la terminal 2 del aeropuerto capitalino; tras el altercado, el senador también narró que su agresor y una acompañante le arrebataron su teléfono celular y se negaban a devolverlo.

“Mi comportamiento de ese día no tiene justificación, se aparta por completo de los principios que me han formado, no refleja los valores que guían mi vida personal, laboral y profesional, menos aún los del lugar en donde trabajo”, señaló Velázquez de León.

En la parte de conclusión de la disculpa, Carlos Velázquez se comprometió a aplicar en lo sucesivo y cualquier circunstancia ese diálogo y conciliación, y a no repetir, de ninguna forma, algún mal comportamiento hacia el presidente del Senado de la República o a ningún representante del Estado Mexicano.

“Estoy convencido que el diálogo, como lo hemos tenido, y la conciliación que estamos firmando en este momento, son las vías para dirimir cualquier diferencia”, enfatizó Velázquez de León.

A través de un comunicado, se estableció que el equipo jurídico del Senado de la República fue quien llevó el proceso de los acontecimientos ante el Ministerio Público Federal, pues “violentó integridad e investidura del presidente de esta cámara del Congreso de la Unión”.

Por su parte, Fernández Noroña agradeció la disculpa y la aceptó públicamente. “Por supuesto que la acepto. A trabajar duro, sí, por el pueblo y por la paz, como debe ser”, expresó el senador por Morena.

