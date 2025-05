Sheinbaum manifiesta su apoyo a Gobernadora de BC; ‘ha hecho muy buen trabajo’

La Presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su apoyo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, pues afirmó que ha hecho “muy buen trabajo” al frente del gobierno de esa entidad.

Claudia Sheinbaum negó que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga registro de alguna investigación en contra de la gobernadora de Baja California, a quien recientemente Estados Unidos le revocó la visa.

Claudia Sheinbaum manifestó su respaldo a Marina del Pilar, y aseguró que hasta el momento no hay información que compruebe que existe una indagatoria respecto a la gobernadora dentro de la FGR y tampoco se tiene registro de que haya un proceso del mismo tipo ante autoridades estadounidenses.

“Hicieron una carne asada, ¿no? Hay que ver quién fue por la carne asada y quién fue… No, nuestro apoyo a Marina El Pilar. Ella ha hecho un muy buen trabajo al frente del gobierno de Baja California. Y no hay nada que tenga que ver con una investigación que conozca la Fiscalía General de la República; todavía no hay información de parte de Estados Unidos que pudiera decir que hay algo en contra de Marina del Pilar”, sostuvo Claudia Sheinbaum.

En su consideración, la gobernadora ha hecho un “buen trabajo” por la entidad y la población lo reconoce.

“Ella está haciendo su trabajo en Baja California y qué bueno de todas maneras que, quien no esté de acuerdo, pues que se manifieste. Somos un país libre, todos se pueden manifestar en contra de algo. No, aquí no hay represión”, aseguró.

Sobre el reporte del periodista Tim Golden, quien aseguró que el gobierno de Estados Unidos ya cuenta con una lista de funcionarios públicos presuntamente vinculados a cárteles del narcotráfico, Claudia Sheinbaum cuestionó la veracidad de la información al recordar que fue el mismo que acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de sostener relaciones delincuenciales.

“El reportaje que hizo, diciendo que había nexos del presidente López Obrador en el 2006 sin ninguna prueba. Entonces, primero pues se tome de quien viene, porque ya tiene historia de dar información sin fuentes. Ese es el número uno. Número dos, ¿cuáles son los procedimientos? Porque hay este rumor, ¿no? De que ‘¡ay, le están quitando a las visas a gobernadores!’ y ¿cuáles son los procedimientos en caso de que Estados Unidos tuviera alguna información contra cualquier persona, sea funcionario público o no?”, cuestionó Claudia Sheinbaum.

Bajo este contexto, Claudia Sheinbaum aseguró que se trata de rumores y que es el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que tiene que rendir un informe ante la FGR.

Claudia Sheinbaum sostuvo que su administración no protegerá a quienes, con pruebas, se certifique que tiene vínculos criminales.

Claudia Sheinbaum recordó el caso del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien fue detenido por agentes estadounidenses, y al final no se contaba con información que sostuviera la captura.

“Nosotros no vamos a proteger a nadie que tenga, donde haya pruebas de que está vinculado con la delincuencia o que haya cometido un acto de corrupción. Siempre y cuando haya pruebas. Recuerden el caso del general Cienfuegos, que fue detenido por una agencia de los Estados Unidos en los Estados Unidos y cuando se pidió la información por parte de la fiscalía no había nada. Esa fue la razón por la que regresó el general Cienfuegos y no había nada en esa investigación… El tema aquí es que lo que hay es son rumores, son rumores”, comentó Claudia Sheinbaum.

