Segob anuncia mesas de trabajo para casos de desaparecidos junto a colectivos y fiscalías

La Secretaría Gobernación (Segob) informó que realizará mesas de seguimiento para casos de personas desaparecidas.

Al reunirse con integrantes del Frente Amplio de Familias Buscadoras de la Verdad, Memoria y Justicia “Luciérnagas”, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez; la fiscal Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías, y la fiscal de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde, determinaron que llevarán a cabo encuentros puntuales “para revisar cada caso de las personas desaparecidas, con el propósito de llegar a la verdad y justicia”.

La titular de Gobernación dio instrucciones para la calendarización de las reuniones entre autoridades y buscadoras y brindarles la atención.

Tras encuentros con más de 150 colectivos, la Segob iniciará mesas de seguimiento para revisar individualmente casos de personas desaparecidas, con el fin de avanzar hacia la verdad, justicia y posibles reformas legislativas. ı Foto: Cuartoscuro

A través de redes sociales, la funcionaria federal dio a conocer el encuentro, del que expresó:

“Hoy, junto con Bertha Alcalde, Sara Irene Herrerías y Froylán Enciso, nos reunimos con integrantes de colectivos de búsqueda, a quienes escuchamos con respeto. Si trabajamos juntos, llegaremos a la verdad y justicia que anhelan para sus familias”.

Segob afina propuestas de colectivos para reformar leyes sobre desaparición forzada

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, concluyó a principios de mayo nueve encuentros que encabezó con 156 colectivos de búsqueda, en los que se obtuvieron 460 propuestas para ser consideradas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Ley General de Población.

Luego de ello, la funcionaria explicó que “aterrizarán” las propuestas lo más posible con el fin de mejorar los procesos de búsqueda y apoyar a los colectivos.

“Nosotros tenemos una obligación por encima de todo. No tener una demagogia y no decir cosas que a lo mejor no es posible cumplirlas, porque no es nuestra competencia a veces, sino de los estados. No queremos fallar ni hacer propuestas que vayan a ser inviables”.

Se prevé que en junio estén listas las propuestas de reforma que se presentarán al Congreso de la Unión.

