...Y CBP impide entrada a 300 jornaleros mexicanos

Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) impidieron el ingreso a 300 jornaleros que se dirigían en siete autobuses hacia diferentes lugares del país vecino, porque sus visas de empleo temporal no estaban registradas.

Las unidades fueron detenidas y sus ocupantes obligados a descender para la revisión de sus documentos; al no ser aceptados, fueron regresados por el puente internacional Coahuila 2000, que comunica a Piedras Negras con Eagle Pass, Texas.

Los jornaleros, que se negaron a identificarse, dijeron que son originarios de estados del centro y sur del país, y que se dirigían a diversos lugares de Estados Unidos para trabajar con visas temporales en zonas agrícolas.

TE RECOMENDAMOS: Realizan último conversatorio en el Senado Advierten riesgos a derechos de audiencias con reforma telecom

Sin embargo, las autoridades norteamericanas rechazaron su ingreso y los jornaleros regresaron al lado mexicano, donde permanecieron en una plaza pública en lo que los coordinadores les informaban de la situación.

7 autobuses salieron desde Coahuila rumbo a EU

“Yo he ido varias veces a trabajar en campos de Florida y la visa nos la dan por un tiempo específico. No sé lo que esté pasando ahora, pero al parecer el sistema no arroja los permisos”, dijo uno de los trabajadores que señaló ser de Tabasco y llegó a la ciudad de Monterrey, de donde salieron las siete unidades de pasajeros.

Las unidades permanecieron estacionadas cerca del puente internacional y los jornaleros se mantuvieron en espera de que les dieran indicaciones. “Sólo nos dicen que las visas no estaban activadas”, dijo otro de los trabajadores.

De acuerdo con los jornaleros agrícolas, la ruta por Coahuila es algo rutinario para llegar a EU y trabajar temporalmente entre tres a seis meses, y en algunos casos se les amplía según la demanda de sus servicios en las zonas agrícolas de dicho país.

Los jornaleros mexicanos en Estados Unidos, principalmente en el sector agrícola, son una parte importante de la fuerza laboral estadounidense. Muchos de ellos llegan a través de visas temporales, como la H-2A, y contribuyen significativamente a la producción agrícola.

Además, una gran proporción de los trabajadores agrícolas son de origen mexicano, contribuyendo a la cosecha de frutas, verduras, algodón y otros productos.