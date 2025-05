Habrá protestas “pacíficas” si pasa impuesto a remesas

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las movilizaciones a las que llamará en caso de que Estados Unidos apruebe la aplicación de impuestos a las remesas que envía la comunidad migrante, deberán ser pacíficas.

“Vamos a seguir trabajando allá en EU, en el marco de la ley de EU, para poder hablar permanentemente con los senadores y decir la afectación que esto va a tener, incluso para la propia economía de EU. Y en ese marco, ya, si es necesario, pues haremos movilizaciones —pacíficas— que muestren que no estamos de acuerdo, y nuestros argumentos de por qué no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con que se pongan impuestos a los que menos tienen”, recalcó.

En contraste, dijo, en la Constitución mexicana se establece claramente que los impuestos deben ser progresivos y son aplicados a quienes más recursos tienen.

Recordó que será la próxima semana cuando los senadores estadounidenses regresen a sus actividades y será entonces cuando los legisladores mexicanos reanudarán el diálogo para exponer sus argumentos sobre por qué no deberían aplicarse impuestos.

“Las remesas ayudan también a las familias de escasos recursos a no migrar. Todos estos argumentos se están dando a los senadores de EU, al gobierno de EU, aunque es una propuesta legislativa. En este caso, se están dando todos los argumentos y esperamos que esos argumentos lleven a que no se graven las remesas en el caso de México”, dijo.

Recordó que hay un convenio firmado por ambos países desde 1992 en el que se estableció que no se debe gravar dos veces alguna actividad porque, además, esto resultaría discriminatorio.

Ya dentro de territorio nacional subrayó que las afectaciones serán para quienes menos tienen, es decir, aquellas familias que reciben las remesas. Apuntó que si se ven afectados los ingresos que reciben las personas con familia en EU, esto podría abonar al fenómeno migratorio.

“Para nosotros disminuir la migración de mexicanos y mexicanas a EU tiene que ver con que encuentren trabajo en sus comunidades y vivan bien, y las remesas ayudan también a las familias de escasos recursos a no migrar”, dijo.