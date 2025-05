‘Practica tu voto’: Así funciona el simulador para las elecciones del Poder Judicial 2025

En medio de las elecciones más grandes de la historia en México, donde también se elegirá a quienes integrarán el Poder Judicial en algunos estados, ha surgido una herramienta que puede ayudarte a familiarizarte con las boletas: el simulador de voto.

Este simulador permite a la ciudadanía practicar cómo votar correctamente, evitar errores comunes como anular el sufragio por marcar dos partidos y conocer el formato de las boletas que encontrarán en su casilla.

¿Qué es el simulador de voto?

Es una herramienta digital desarrollada por autoridades electorales estatales y el Instituto Nacional Electoral (INE) para que la ciudadanía pueda practicar el proceso de votación desde su computadora o celular. Aunque no tiene efectos oficiales, sí te prepara para que el día de la elección no haya sorpresas.

Este ejercicio es especialmente útil en procesos donde se eligen cargos nuevos o poco conocidos, como ocurre en la elección de jueces y magistrados en algunas entidades, que por primera vez serán elegidos por voto popular.

Es importante debido a que, al ser una elección completamente nueva, muchas personas desconocen cuál es la manera correcta de registrar su voto.

No olvides que serán entregadas diferentes boletas, por lo que es importante que conozcas bien de qué manera se debe hacer este llenado, para que, si eres una persona que participará en este nuevo ejercicio, lo hagas de la manera correcta.

¿Dónde puedes usarlo?

Puedes acceder al simulador en el portal del INE o del instituto electoral de tu estado, en caso de que se celebren elecciones locales. Solo necesitas:

Ingresar al sitio web oficial

Seleccionar tu entidad federativa

Elegir el tipo de elección (federal o local)

Comenzar a practicar

Por ejemplo, en estados como Jalisco, Chiapas y Ciudad de México, ya está habilitado el simulador para familiarizarse con las boletas locales, que incluyen elección de magistraturas.

¿Qué ventajas tiene practicar?

Evitas errores comunes al marcar la boleta

Te familiarizas con el diseño y el número de candidatos

Puedes saber cómo se cuentan los votos si marcas más de un partido

Pierdes el miedo o nervios de enfrentarte a una boleta compleja

También puedes practicar situaciones como el voto por candidaturas independientes, el uso de voto en el extranjero o cómo marcar si quieres votar por un partido en coalición.

¿Esto sustituye el voto real?

No. Este simulador no tiene valor oficial, no registra datos personales ni define resultados. Solo es una herramienta pedagógica para promover el voto informado y consciente.