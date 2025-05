Diputados del PRI rechazan elección judicial y la califican de farsa manipulada por Morena

Las y los diputados federales del PRI “no participaremos en la farsa de la elección del Poder Judicial, que se llevará a cabo el domingo 1 de junio y en la que Morena ha hecho todo para poder cooptar este Poder y tenerlo bajo su control de manera engañosa”, señalaron en un comunicado conjunto.

Asimismo, señalaron que se unían a la voz de “nuestra dirigencia nacional”, misma que encabeza Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, quienes han denunciado que “es un proceso opaco, sin certeza, sin la vigilancia necesaria y con la cadena de custodia rota”.

Las y los diputados federales del @PRI_Nacional, coordinados por @rubenmoreiravdz, no participaremos en la farsa de la elección del Poder Judicial, que se llevará a cabo el domingo 1 de junio y en la que Morena ha hecho todo para poder cooptar este Poder y tenerlo bajo su control… pic.twitter.com/gWiLfQgRkC — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) May 28, 2025

Los legisladores señalaron que no pueden avalar una elección que no mejora la justicia y que, definitivamente, no es un ejercicio democrático, además, de que consideran esta, no garantiza que se elegirán a los mejores perfiles y que “tramposamente es manipulado para inducir al voto con los acordeones repartidos por el partido oficialista”.

Asimismo señalaron que esos acordeones que tanto han circulado en redes sociales, es, por cierto, en donde están candidatos ligados al movimiento de Morena.

“Consideramos que lo que México requiere son más jueces, más peritos, más ministerios públicos y una mejor estrategia de seguridad”, señalan.

Y ante tal escenario, advierten que: “Por ello, los integrantes de la bancada revolucionaria, reiteramos que estamos en contra de la destrucción de México y su democracia, por lo que no participaremos en esta farsa”.

