PAN rechaza elección judicial y acusa a Morena de orquestar ‘una pantomima para controlar el Poder Judicial’

Noemí Luna, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, defendió el llamado que este instituto y diversos intelectuales, académicos y personalidades de la sociedad civil, hacen a fin de que la ciudadanía no se preste a “la pantomima de Morena”.

Señaló que la ciudadanía no debe salir a elegir 881 cargos en el Poder Judicial de la Federación, y llamó a hacer vacío en las casillas el domingo.

“Nuestro llamado claro –aseveró– es no legitimar un circo que provocó Morena y que no se trata de que nadie, ni los gobernadores, ni la propia federación, se hagan de un poder que debe ser independiente y autónomo, ese es el llamado del PAN a no votar para no legitimar”, enfatizó.

Desde @diputadospan exhortamos a la ciudadanía a votar en #Durango y #Veracruz



Pero NO podemos dejar de insistir en el fraude de la #ElecciónJudicial donde impondrán a los incondicionales de Morena mediante acarreo, acordeones y recursos públicos.



Es el inicio de la dictadura. pic.twitter.com/z8ktKRqvgf — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) May 29, 2025

Lo que debe preocuparnos y ocuparnos, agregó Luna Ayala, son las repercusiones para el país. No podemos dejar de vista que este monstruo es concepción de Morena, y que ellos deben hacerse responsables porque va a repercutir negativamente sobre nuestra democracia y libertades.

PAN denuncia “pantomima electoral” y llama a no participar en elección judicial promovida por Morena

“Los panistas, no vamos porque es legitimar un circo, una acción que nada tiene que ver con la democracia, con darle sentido al pueblo”.

Advirtió que se trata de un proceso viciado de origen, con sesiones donde ni siquiera se pudo comprobar quórum.

Y lo que va a pasar el domingo, aseguró: “es que se van a quedar solos porque las y los ciudadanos no están certificando este proceso, lo han dicho los propios candidatos: ¡Se prevé una asistencia del 20 por ciento! Es decir, 80 de cada cien mexicanos con derecho a voto ¡ni siquiera pretenden asistir!”

Luna Ayala se refirió a los vicios de origen: Reuniones sin confirmación de quórums; tómbolas con aspirantes ligados al crimen organizado; boletas con errores de diseño, desconocimiento de la ciudadanía sobre las y los candidatos; por primera vez no serán ciudadanos quienes cuenten los votos; casillas limitadas, y errores que hacen ver el secuestro de Morena sobre esta elección.

“¡Es gravísimo que el 75 por ciento de las boletas tengan errores claros!”, denunció. En Tabasco, por ejemplo, en el Distrito I, para la “especial” penal, hay 2 recuadros para votar y solo un cargo vacante; en Coahuila hay ocho recuadros para votar y son diez vacantes; en el Distrito I de Jalisco, hay una sola mujer con su recuadro para ser votada ¡y cuatro hombres con solo un recuadro! Evidentemente ¿quién va a ganar?”, cuestionó.

Sentenció: “Por eso sostengo que es una pantomima, no es la elección de la gente, es la elección de Morena para hacerse del Poder Judicial”, acusó y en cambio, sí convocó a votar en Durango y Veracruz por las y los candidatos del PAN “y que gane quien de verdad sea honorable”.

Como institución, remató, nuestro llamado es a “no votar ni participar” en la elección de ministros, jueces y magistrados porque sería legitimar un circo donde Morena está imponiendo a su gente.

