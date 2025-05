CNTE mantiene plantón; consultarán a las bases para definir ruta de huelga

La protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha colapsado a la capital del país durante 15 días consecutivos y ya dejó a más de un millón de alumnos sin clases, se mantendrá hasta definir junto a las bases si se sigue o no adelante con el plan de acción empujado hasta este 29 de mayo; mientras tanto, el llamado fue a fortalecer el plantón y no desistir de las movilizaciones.

Durante más de 5 horas, la Asamblea Nacional de este movimiento magisterial sesionó para acordar una respuesta a la resolución propuesta por el Gobierno Federal, que le fue ofrecida durante la mesa de diálogo del pasado miércoles, y de la cual los líderes seccionales se dijeron inconformes por ver una falta de “voluntad política” desde la Presidencia para atender la demanda central y en la cual, advirtieron, no dejarán de insistir: la aprobación de la ley del ISSSTE de 2007.

Tras 15 días de plantón en la capital, la CNTE calificó como un "triunfo político" la continuidad del paro y anunció que seguirá presionando por la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, mientras consulta con sus bases la ruta a seguir en los próximos días. ı Foto: Cuartoscuro

Al arranque de la sesión, el mensaje fue declarar un “triunfo” por mantener el paro nacional, los bloqueos simultáneos en las arterias de la Ciudad de México y el plantón que ha paralizado al Centro Histórico durante 15 días, razón por la cual se llamó al resto del magisterio a reforzar cada una de estas acciones, hasta obtener la respuesta esperada.

CNTE exige diálogo directo con Sheinbaum y mantiene plantón en el Zócalo

“Lo más importante, compañeras y compañeros, es el triunfo político que ha tenido la CNTE. De ahí, necesariamente, tenemos que seguir mejorando las condiciones de fuerza… Por lo tanto, seguimos haciendo el llamado de los compañeros y de las compañeras que se trasladen a la Ciudad de México a fortalecer la lucha unitaria. Y al Estado mexicano: deben mejorar su propuesta”, llamó el magisterio.

También manifestó su molestia con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien acusa de no ofrecer una respuesta verdadera y le reclama por emprender, en su opinión, una campaña de denostación al vincular su protesta con partidos opositores a su gobierno.

“Dejamos muy preciso ayer en la mesa que ya le paren a la campaña de denostación contra la huelga nacional. Y si hacemos un recuerdo, exactamente eso hacía Peña Nieto, Calderón y todos los demás... Hemos sido capaces de sobrevivir a varios embates y aquí estamos…El hecho de que la presidenta no quiera reunirse con la CNTE es porque no tiene respuesta, compañeras y compañeros. No quiere verse evidenciada de la falta de voluntad política que tiene para resolver. Y está clarito”, dijo.

La resolución que se tomó durante la asamblea fue entrar a un proceso de consulta con las bases de la Coordinadora para conocer la opinión que cada una de las y los maestros tiene respecto a las propuestas del gobierno; no obstante, no desistirán en exigir que la presidenta de la República sea quien los atienda directamente, explicó la maestra Yenny Araceli Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca.

“Recuperamos nuestro proceso democrático que como hemos dicho en diferentes consignas y diferentes momentos, este movimiento es de bases, no de líderes”, dijo.

La maestra Elvira Veleces, secretaria de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, hizo hincapié en que mientras no haya una ruta definida la movilización deberá de seguir adelante incluyendo el plantón en el Zócalo capitalino, para lo cual remarcó el llamado a sumarse no solo dirigido a los docentes sino a todos los trabajadores, pues aseguró que el esquema de pensiones establecido por la ley del ISSSTE afecta a todos.

“También está involucrando a todos los derechohabientes al ISSSTE, sindicatos que también se deben de sumar a esta lucha unitaria que estamos convocando. Por eso el llamado fraterno a todos los compañeros y compañeras, sobre todo a los que todavía no han tomado la decisión y todavía están con sus dudas, a sumarse a este plantón nacional y juntos podemos lograr el objetivo central que es la abrogación a la nefasta ley”, expresó.

La CNTE rechazó la propuesta del Gobierno Federal y continuará con su plantón en el Zócalo capitalino, mientras somete a consulta interna la decisión de intensificar o replantear sus acciones en demanda de la derogación de la ley del ISSSTE. ı Foto: Eduardo Cabrera.

En cuanto a la definición sobre si se intervendrá o no en contra de la elección judicial que se realizará el próximo domingo primero de junio, la maestra respondió que eso también se resolverá con la consulta a las bases.

Bajo este contexto hizo hincapié en que continuarán con las jornadas de movilización y negociación.

“Hasta el momento no tenemos una ruta definida, como ya lo dijeron nuestros compañeros secretarios generales la reunión del todos los contingentes, la consulta, las bases está en ese proceso nuestro movimiento y el movimiento de bases tendrá que definir la ruta que vamos a tener en estos próximos días”, dijo.

