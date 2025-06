“Lo hice al aventón. Vine para tener un nuevo Poder Judicial que nos dé justicia”

En la opinión de las y los votantes, la primera elección judicial fue un proceso tardado y complicado, en el que las decisiones en las boletas, por parte de algunos de ellos, se tomaron “al aventón”.

Silvia, de 48 años, dijo que en su caso no tuvo oportunidad de revisar con anticipación quiénes son sus candidatos, por lo que en las boletas votó sin reflexión, aunque aseguró que acudió para que “el nuevo Poder Judicial sí nos dé justicia”.

El Tip: Este domingo los mexicanos eligieron 881 cargos para renovar el Poder Judicial. En esta ocasión participaron 3,422 candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Corte.

“Ay, yo lo hice al aventón. Lo bueno es que ya vine para que tengamos un nuevo Poder Judicial que nos dé justicia”, reconoció la ciudadana.

En un recorrido hecho por La Razón por casillas de la capital se consultó a personas luego de emitir su sufragio, entre las cuales el común denominador fue la queja por la tardanza al elegir entre las decenas de candidatos, que además no todos eran conocidos por ellos.

Para la señora Beatriz Ramírez, mujer de la tercera edad, quien votó en la casilla cuatro mil 835, a unos pasos del Monumento a la Revolución, se trató de un proceso complejo debido a la cantidad tan elevada de candidatos entre los que tenía que elegir.

Compartió con La Razón que, en su caso, se preparó junto a su esposo para elegir a los candidatos, decisión que tomaron a partir de entrevistas y demás publicaciones a las que tuvieron acceso en medios de comunicación, para conocer los perfiles.

“Pues sí le cuesta a uno trabajo porque, en primera, no conoce uno a la gente. Aunque yo tengo dos hijos que son abogados, no trabajan en lo de Gobierno, pero sí (estuvimos) enterados de más o menos y en la televisión estuvimos viendo a los pocos que se entrevistó y ahí ya decidimos por quién votar. Me tardé como unos 20 minutos”, declaró.

En comparación con otros procesos electorales, la ciudadana relató que la afluencia de votantes en esta ocasión fue “muchísimo menor”.

En este sentido, Víctor Pineda también consideró que el proceso de votación fue complejo, debido a la gran cantidad de boletas que debía llenar y la falta de información que, consideró, hubo respecto a este proceso electoral.

“Fue un poquito complicado por los nombres, son muchas boletas, no hay la suficiente información o no la buscamos porque no da tiempo, y aparte no es lo mismo como cuando se vota para partidos políticos”, dijo.

Para acudir a esta jornada electoral, el hombre contó que se dedicó a leer entrevistas y demás información relativa a los candidatos.

En las casillas visitadas, además de persistir una baja afluencia de ciudadanos, se notaron algunas dificultades entre los votantes, principalmente entre adultos mayores, que pasaban amplio tiempo tratando de leer las boletas e identificando a qué cargos correspondía cada una.

“Ya ni sé por quién voté, yo nada más le taché y ni sé si esté bien. Pero lo hice”, exclamó un señor, al salir de su casilla en la calle Tomás Alva Edison.