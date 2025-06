PRI ve “farsa” en misión legislativa por remesas

El canciller Juan Ramón de la Fuente (c.), ayer, con senadores de la 4T.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, anunció que su bancada no participará en la comisión plural que viajará este miércoles a Washington para discutir con senadores republicanos el posible impuesto a las remesas.

Señaló que la misión carece de seriedad y la calificó como una “farsa de imagen” que avalaría el debilitamiento institucional en México.

La senadora Cristina Ruiz también se bajó de la delegación por falta de agenda clara y organización. Ambos legisladores reafirmaron el compromiso del PRI con los migrantes mexicanos y criticaron la gestión del Gobierno federal en materia exterior y económica.

12 por ciento cayeron en abril las remesas que recibe el país

“Y simple y sencillamente no estamos de acuerdo en ir a destiempo. Y nosotros no nos podemos prestar como grupo parlamentario, como partido, simple y sencillamente, a esta farsa de imagen. Entonces al punto, venimos a informarles que no vamos a participar en la comisión plural que va a Washington”, declaró Añorve Baños a medios de comunicación.

El senador de Guerrero, en cambio, propuso reanudar las reuniones interparlamentarias entre el Congreso mexicano y el estadounidense, con una agenda amplia que incluya no solo el tema de remesas, sino también seguridad, migración y aranceles.

Criticó a la Cuarta Transformación por haber roto vínculos bilaterales fundamentales desde el sexenio anterior, y responsabilizó a este movimiento político de debilitar la política exterior de México y subrayó que el PRI seguirá respaldando a los migrantes mexicanos y buscará establecer comunicación directa con organizaciones de connacionales en EU: “Siempre hemos estado cerca de ellos”.

Por su parte, la senadora Cristina Ruiz, que viajó en la misión pasada, dijo que esta vez no participará debido a la falta de organización y transparencia en la planeación del viaje a Washington: “No vamos a acudir a esta misión, porque no tiene ni pies ni cabeza”.

Criticó la ausencia de una agenda clara, la falta de información sobre los encuentros que sostendrán en Estados Unidos, y recordó que en la ocasión anterior la agenda fue entregada apenas unas horas antes del vuelo.

“Nosotros no somos improvisados. No nos han proporcionado ninguna información”, lamentó. La legisladora enfatizó que el PRI no puede actuar sin preparación previa, pues deben conocer con quién se reunirán y qué temas se abordarán.

En ese contexto, Ruiz Sandoval también expresó preocupación por una reciente caída del 12 por ciento en el envío de remesas a México, lo cual atribuyó a la mala gestión del actual Gobierno.

“Esto es consecuencia de las malas acciones de este Gobierno”, afirmó, y recordó que alrededor de 18 millones de mexicanos dependen de estos recursos para educación, alimentación y necesidades básicas.

“Claro que defendemos a los migrantes, respaldamos a los migrantes, porque son 4.5 millones de familias que se ven afectadas”, puntualizó.

La senadora insistió en que el trabajo legislativo en favor de los connacionales en el extranjero debe hacerse con responsabilidad y preparación, no con improvisaciones.

Recibe canciller al grupo que va a EU para negociar

› Por Sergio Ramírez

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, se reunió ayer con senadores de Morena, PVEM y PT que viajarán a Estados Unidos para dialogar con sus contrapartes en ese país, con el fin de convencerlos de no aprobar un gravamen de 3.5 por ciento a las remesas de extranjeros.

El canciller recibió a los morenistas, Andrea Chávez, Karina Ruiz y Alejandro Murat; la petista, Geovanna Bañuelos, y del Verde, Ruth González.

De la Fuente reconoció los avances en materia de diplomacia parlamentaria alcanzados en su visita de trabajo anterior, y compartió las acciones emprendidas por la SRE y la participación de la embajada de México en EU, con el propósito de evitar la imposición de un impuesto a las remesas que envían las y los connacionales.

El grupo plural, donde no hay representación del PRI, PAN ni Movimiento Ciudadano, viajará este miércoles a Washington, D.C., donde será recibido por el embajador de México en EU, Esteban Moctezuma Barragán.

La semana pasada, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, dio a conocer que esta semana la misma delegación plural de legisladores que fue a principios del mes pasado, retomaría el diálogo con representantes estadounidenses en torno a la iniciativa que busca imponer un gravamen a las remesas enviadas por connacionales desde ese país.

Los senadores que integraron la comitiva y que en esta ocasión no fueron a la SRE, son Ignacio Mier, de Morena; Mauricio Vila, del PAN; Cristina Ruíz, del PRI; y Amalia García, de MC.

“Avanzamos en los preparativos para nuestra segunda visita a Washington, con el único y firme objetivo de defender los derechos de nuestras familias migrantes y el valor de las remesas”, dijo la pevemista Ruth González.