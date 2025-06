Sheinbaum rechaza sanciones de EU por contratación de médicos cubanos

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció en contra de las sanciones que anunció Estados Unidos a funcionarios centroamericanos por la contratación de médicos cubanos, como se hizo en México.

Ayer, el secretario de Estado de dicho país, Marco Rubio, dio a conocer que se aplicará restricciones a las visas funcionarios vinculados a esta circunstancia.

La mandataria comentó que en el caso de México no se trata de condiciones de trabajo forzado, pues recordó que hubo de por medio un contrato para atender la insuficiencia de médicos y como parte de lo cual también se contrataron a profesionales de la salud de otros países.

Enfatizó que durante la pandemia de Covid-19, el expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió “invitar” a médicos de otros países para subsanar la falta de personal.

“Primero no es trabajo forzado, bueno. tendría que demostrarse. En el caso de México, pues hay un contrato con Cuba y otros países por el problema que tuvo México en el periodo neoliberal que dejaron de formarse médicos. Entonces, hay un contrato para que médicos cubanos ayuden a la población en México. Entonces, no vemos ningún problema en eso. Es legal, es abierto y no tiene problema”, aseguró.

Ante la posibilidad de que las restricciones pudieran alcanzar a funcionarios mexicanos como el director del IMSS, Zoé Robledo, o el exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, remarcó que México es quien define su política exterior.

“Colaboración, coordinación, pero no subordinación. México define su política exterior, como lo dice la Constitución de la República… Pues es una decisión que se tomó para apoyar a las mexicanas y a los mexicanos. Entonces, esas decisiones las toma el gobierno de México”, dijo.

Además, recordó que en su momento México fue la única nación en votar en contra del bloqueo comercial a Cuba, por lo que las acciones del presente tienen precedentes históricos.

Así, remarcó que México no puede definir sus decisiones conforme a lo hacen otros y en ese entendido, espera que se mantenga una relación de respeto y un trato “entre iguales”.

“Entonces, esa política exterior pues no se puede definir en función de otro, sino de los intereses de la nación y del pueblo. Entonces, ¿qué esperamos? Respeto. Es lo que siempre hemos pedido. Respeto y trato de iguales, que hasta ahora hay un trato de iguales”, dijo.

